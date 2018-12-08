FİNANS

"Hiçbir şirketin sektörü zehirlemesine izin vermeyiz"

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 13:12 | Son Güncelleme

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: - "EPDK olarak can güvenliğini tehdit eden bir hareket olduğu takdirde bunu piyasada bulundurmamız, kabul etmemiz mümkün değildir" - "Hiçbir şirketin sektörümüzü zehirlemesine izin vermeyiz, göz yummayız. Böyle bir durumda en sert cezaları uygulamaktan kaçınmayız"

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, can güvenliğini tehdit eden hiçbir cihazın piyasada bulunmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Hiçbir şirketin sektörümüzü zehirlemesine izin vermeyiz, göz yummayız. Böyle bir durumda en sert cezaları uygulamaktan kaçınmayız." dedi.

Yılmaz, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin (DOSİDER) 25. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, doğal gaz dağıtımında kullanılan iç tesisatların standartlara uygunluğunun önemine değindi.

Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının tamamına yakınının ithalatla karşılandığını anımsatan Yılmaz, bu yapılırken uluslararası standartlara uygun cihazların kullanıldığını söyledi.

Yılmaz, özellikle vatandaşların can ve mal güvenliği açısından doğal gaz tesisatına ve cihazlarına yetkisiz kişilerin müdahale etmemesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Buradaki hafif bir ihmal bile çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu işlerin dağıtım şirketinden sertifika almış yetkili iç tesisat firmalarına yaptırılması elzemdir. Doğal gaz aslında çok güvenli bir ısınma aracı ve konforlu bir kaynak ama genel kanı biraz daha farklı. Bu kanıyı cihazların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak değiştireceğiz. Vatandaşlarımız bu konuda da lütfen işi ehline teslim etsinler ve Allah korusun sıkıntılı bir durumla karşılaşmasınlar." diye konuştu.

Burada önemli bir noktanın da iç tesisat firmalarının standart dışı malzeme kullanmamaları, dağıtım şirketinin bilgisi dışında fazlı hatlara ve sayaçlara müdahale etmemeleri olduğuna işaret eden Yılmaz, "EPDK olarak can güvenliğini tehdit eden bir hareket olduğu takdirde bunu piyasada bulundurmamız, kabul etmemiz mümkün değildir. Hiçbir şirketin sektörümüzü zehirlemesine izin vermeyiz, göz yummayız. Böyle bir durumda en sert cezaları uygulamaktan kaçınmayız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, doğal gaz dağıtım yatırımlarında Türkiye'nin bir başarı hikayesi gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Yıl sonuna kadar 500 ilçeye doğal gaz erişiminin sağlanmış olacağına dikkati çeken Yılmaz, "Dağıtım şirketlerimiz 130 bin kilometreyi bulan boru hatları ve 32 milyar lirayı aşan yatırımlarına yenilerini ekleyecekler. Çünkü gaz sektörümüzde hedefler bitmez." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, 1 Eylül'de devreye alınan Organize Doğal Gaz Toptan Satış Piyasası ile Türkiye'nin bölgesinde "günlük doğal gaz ticareti yapılabilen bir borsa açan ilk ülke" olduğunu bildirdi.

Doğal gazın rekabetçi bir piyasa içinde objektif, şeffaf koşullar altında fiyatlanması ve günlük referans fiyatın oluşmasıyla gaz ticaret merkezi olma hedefine yönelik önemli mesafe alınacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Borsada geride bıraktığımız 3 aylık sürede yapılan piyasa işlemlerine ilişkin veriler de bu hedef yolunda bir hayli umut verici. Kasım sonu itibarıyla piyasa işlemlerinde toplam 700 milyon lirayı aşan bir işlem hacmi görüyoruz. Bu rakam eylül sonunda 115 milyon liraydı."

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı
MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağızMAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz doğal gaz cihazları dosider enerji Enerji Piyasası Düzeneleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz iç tesisat

En Çok Okunan Haberler

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

İşte yıl sonu otomobil kampanyaları

İşte yıl sonu otomobil kampanyaları

İmar yönetmeliğinde önemli değişiklik

İmar yönetmeliğinde önemli değişiklik

Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı

6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı

MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.