Hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması düzenlemesi

Hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulurken Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ödenecek enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedelinin ilk taksidinin ödemesi, santralin geçici kabul tarihinin 5 yıl sonrasına denk gelen günden başlamak üzere ayın son mesai gününe kadar yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması, işletilmesi ve üretim lisansları için DSİ ile tüzel kişiler arasında düzenlenecek su kullanım hakkı anlaşmalarında ve belediyeler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin başvurularda uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.

Pompaj depolamalı hidroelektrik santral projeleri için DSİ tarafından yapılacak ilana istinaden yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar dahilinde müracaatta bulunulacak.