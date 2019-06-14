Hidrojenin temiz enerji geleceğinde rolü büyük

Enerji alanında yaygın olarak fosil yakıtlardan elde edilen hidrojenin, yenilenebilir kaynaklardan üretiminin artırılmasıyla enerji sektörünün daha temiz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Hidrojenin Geleceği Raporu"na göre, hidrojenin kullanım alanları çeşitlendikçe, sağladığı fayda da artıyor.

Rapora göre, hidrojen kullanımı uzun mesafe taşımacılığı, kimyasal ve demir çelik fabrikaları gibi karbon emisyonu yüksek sektörlerde emisyonları düşürebilir, ayrıca hava kalitesini artırmaya ve enerji güvenliğini kuvvetlendirmeye de katkı sağlayabilir.

Hidrojen, birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak su, fosil yakıtlar ve biyokütle gibi farklı ham maddelerden üretilebiliyor. Mevcut teknolojiler, hidrojenden enerji üretilmesini, saklanmasını, taşınmasını ve farklı şekillerde kullanılmasını sağlıyor. Hidrojen, borularla gaz halinde veya gemilerle sıvı halde de taşınabiliyor.

Yenilenebilir enerji, nükleer, doğal gaz, kömür ve petrol dahil olmak üzere çeşitli yakıtlardan hidrojen üretilebiliyor.