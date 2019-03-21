FİNANS

"Hijyen Sağlıktır" projesi mart ayında 6 bölgede 600'e aşkın kadına ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 10:40 | Son Güncelleme

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz: - "Bu ilgi sayesinde daha önce yıl sonu hedefi olarak belirlediğimiz 2 binden daha fazla kadınla hijyen eğitimini buluşturacağımızı öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde yürütülen “Hijyen Sağlıktır” projesi ile mart ayında 6 bölgede 600'ü aşkın kadına ulaşıldı.

Akfen Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Kadınlara farklı konularda hijyen eğitimini verilen “Hijyen Sağlıktır” projesi Mart ayı içerisinde Amasya Merkez, Kayseri Yahyalı, Sivas Gemerek, Tokat Turhal ve Konya Ereğli ile Sarayönü olmak üzere 6 bölgede 600’ü aşkın kadının yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştirildi.

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2019 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 26 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilecek “Hijyen Sağlıktır” projesi hızla devam ediyor.

2019 yılının Şubat ayında Mersin ve Muğla’da gerçekleştirilen seminerlerden sonra "Hijyen Sağlıktır" projesi sadece Mart ayı içerisinde Amasya Merkez, Kayseri Yahyalı, Sivas Gemerek, Tokat Turhal ve Konya Ereğli ile Sarayönü bölgelerinde kadınlarla buluştu. Böylelikle 7 ilde 9 eğitim hayata geçirilirken, proje kapsamında ulaşılan kadın sayısı bini buldu.

Kadınlar, yoğun ilgi ve katılım gösterdikleri eğitimlerde, yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında bilgilendirilirken, eğitimlerin ardından 610 katılımcı kadına sertifikaları ve proje kapsamında hazırlanan hediye paketleri de takdim edildi.

26 farklı bölgede yıl sonuna kadar 2 bin kadına ulaşılıp, hijyen konusunda eğitim verilmesi amaçlanan ‘Hijyen Sağlıktır’ projesi Nisan ayında Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait Erzurum Aziziye’deki Gelinkaya HES ve Elazığ’daki Solentegre HES projelerinin bulunduğu bölgelerde kadınlarla buluşacak.

-"Projede şimdiden yaklaşık bin kadına ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, "Hijyen Sağlıktır" projesi kapsamında 2019 yılı başından itibaren Türkiye’nin 7 ilinde 9 eğitim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Projede şimdiden yaklaşık bin kadına ulaştıklarını bildiren Yılmaz, “Eğitimlerimizde kadınların genç, yaşlı fark etmeksizin yoğun ilgi ve katılımlarının olduğunu dikkatle izliyoruz. Bu ilgi sayesinde daha önce yılsonu hedefi olarak belirlediğimiz 2 binden daha fazla kadınla hijyen eğitimini buluşturacağımızı öngörüyoruz. Kadınlarımızın katılımında farklı konularda yapılan eğitimler ile tüm hane halkına ulaşarak farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

800 bin takipçisi vardı! İşkenceden tutuklandı800 bin takipçisi vardı! İşkenceden tutuklandı
AGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturduAGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturdu
İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akfen Holding

En Çok Okunan Haberler

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor

THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

AGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturdu

AGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturdu

İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)

İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)

Tüketici güven endeksi Mart’ta yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

Tüketici güven endeksi Mart’ta yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

Çimsa Cemex’in fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyor

Çimsa Cemex’in fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.