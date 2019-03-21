"Hijyen Sağlıktır" projesi mart ayında 6 bölgede 600'e aşkın kadına ulaştı

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde yürütülen “Hijyen Sağlıktır” projesi ile mart ayında 6 bölgede 600'ü aşkın kadına ulaşıldı.

Akfen Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Kadınlara farklı konularda hijyen eğitimini verilen “Hijyen Sağlıktır” projesi Mart ayı içerisinde Amasya Merkez, Kayseri Yahyalı, Sivas Gemerek, Tokat Turhal ve Konya Ereğli ile Sarayönü olmak üzere 6 bölgede 600’ü aşkın kadının yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştirildi.

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2019 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 26 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilecek “Hijyen Sağlıktır” projesi hızla devam ediyor.

2019 yılının Şubat ayında Mersin ve Muğla’da gerçekleştirilen seminerlerden sonra "Hijyen Sağlıktır" projesi sadece Mart ayı içerisinde Amasya Merkez, Kayseri Yahyalı, Sivas Gemerek, Tokat Turhal ve Konya Ereğli ile Sarayönü bölgelerinde kadınlarla buluştu. Böylelikle 7 ilde 9 eğitim hayata geçirilirken, proje kapsamında ulaşılan kadın sayısı bini buldu.