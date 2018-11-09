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'Hikayesi En Bol' kredi kartının kitabı çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 10:24 | Son Güncelleme

GARANTİ Ödeme Sistemleri'ni kurup uzun süre yöneten ve Bonus Kart'ı marka haline getiren Mehmet Sezgin, Bonus’un hikayesini "Hikayesi En Bol" isimli kitabında kaleme aldı.

'Hikayesi En Bol' kredi kartının kitabı çıktı

İSTANBUL, (DHA)- GARANTİ Ödeme Sistemleri'ni kurup uzun süre yöneten ve Bonus Kart'ı marka haline getiren Mehmet Sezgin, Bonus’un hikayesini "Hikayesi En Bol" isimli kitabında kaleme aldı. MediaCat Kitapları'ndan satışa çıkan kitabın satışından elde edilecek gelir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlanacak.

"Büyük bir şirkette, genç bir şirket ruhu ile lovemark nasıl yaratılır?” sorusuna yeni kitabı “Hikayesi En Bol” ile yanıt veren Mehmet Sezgin, kitabında 17 Nisan 2000'de piyasaya çıkan ve bugün Türkiye'nin en güçlü lovemark'ları arasında yer alan Bonus kart fikrinin nasıl doğduğuna değiniyor.

"ÖDEME SEKTÖRÜNÜN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Türkiye’de ödeme sistemlerinin dünyasının önemli isimlerinden olarak anılan Mehmet Sezgin, kitabın ortaya çıkış sürecinin zorlu olduğunu söyledi. Sezgin, “Garanti Bankası'ndan BBVA’ye geçmesinden sonra çok uzun iş yolculukları sırasında ortaya çıktığını ifade eden Sezgin, ilk olarak işletmecilik ve yöneticilikle ilgili bir blog açtım, birkaç yıl suren yazılardan sonra kafamda olan Bonus hikayesini işletmecilikle ilişkilendirip yazdım. Ana amacım da, 'Okulda öğretilenler kitaplarda kalmamalı, iş hayatına yansıtılmalı. Bunları iş hayatına da uygularsanız, başarılı olursunuz' demek" vurgusunu yaptı.

"MESAJIM GENÇLERE VE YÖNETİCİLERE YÖNELİK"

Kitabının aslında bir işletmecilik kitabı olduğunu ve ona uygun bölümler halinde yazıldığını belirten Sezgin, “Kitabın daha rahat okunması için ODTÜ'deki öğrencilik dönemimden itibaren hikâyeyi ilişkilendirdim. Bonus fikrinin doğuşu ve süreçlerini farklı bölümlerde kaleme aldım" dedi. Kitabında özellikle genç yönetici ve öğrencilere seslenmek istediğinin altını çizen Sezgin, "Büyük şirketlerin ellerindeki büyük imkanlarla topluma ekonomik değer katması daha kolay. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde büyük şirketlere büyük iş düşüyor. Bu şirketler eğitim, sanat ve spora zaten yatırım yapıyor ama ellerindeki yetenekli insanların önlerini daha fazla açmalılar” ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE İLHAM VERECEK"

Şirketlerin daha yaratıcı olması gerektiğini anlatan Sezgin, "Ayrıca bu şirketlerin teknolojiyle iç içe yenilik peşinde olması da lazım. Bunu yapabilmek için de, yöneticilerin sabah işlerine isteyerek, motivasyonla gitmelerini sağlamak lazım. Sıkıcı olan iş hayatındaki bu sıkıcılığı aşağı düşürmeliyiz. Kitabın gençlere, yöneticilere, hatta genel müdürlere ilham vereceğini düşünüyorum. Şirketlerimizin daha yaratıcı olma yolunda harekete geçmelerine biraz katkıda bulunabilirsem çok mutlu olurum" dedi.

KİTABIN GELİRİ KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN HARCANACAK

Mehmet Sezgin, iki yıldır ABD'de kurduğu myGini isimli bir fintech start-up'ı yönetiyor. Sezgin, "Hikayesi En Bol" isimli kitabının imzası için 9 Kasım'da Brand Week Istanbul'da imza günü düzenleyecek. "Hikayesi En Bol" kitabının satışından elde edilecek gelir kız çocuklarının eğitimi için ÇYDD'ye bağışlanacak.

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