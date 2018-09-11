FİNANS

"Hileli gıdaya bilinçli tüketicinin ceza vermesi gerekir"

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan: -"Asıl cezayı vermesi gereken tüketicinin bizzat kendisi. Onun için de bilinçlenmesi lazım"

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, hileli gıdaya tüketicinin ceza vermesi gerektiğini belirterek, bunun için tüketicilerin bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Erarslan, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez hileli gıdaya para cezası yerine hapis cezası verilmesini çok önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Mahkeme tarafından Gaziantep'te ayçiçeği yağına soya yağı karıştırdığı tespit edilen firma sahibine 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildiğini anımsatarak, kararın emsal niteliğinde olduğunu ifade eden Erarslan, kararın taklit ve tağşiş edilmiş yağların varlığı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine de katkı sağlandığının altını çizdi.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Erarslan, tüketicilerin pek çoğunun taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerden haberdar olmadan ürün satın aldığını belirterek, "Bizim de bu konuda zaman zaman şikayetlerimiz oldu. Ancak tağşiş edilmiş yağlarla ilgili verilen cezalar maddi olduğu için adeta bu hileli yağı üretenler,' 3-5 bin lira ceza öder üretime devam ederim' gibi bir anlayış içerisindeydi. Bu hapis cezası biraz daha dikkatli olmalarını gerektirdi." dedi.

- "Asıl cezayı vermesi gereken tüketici"

Bu tür üretim yapanların üretimlerinin durdurulması gerektiğini de savunan Erarslan, şunları kaydetti:

"Çünkü tüketicimiz bu hapis cezasını çok önemsemiyor. Daha ziyade raflarda ürün alırken buna dikkat etmesi gerekiyor. Asıl cezayı vermesi gereken tüketicinin bizzat kendisi. Onun için de bilinçlenmesi lazım. Çünkü adeta kandırılıyor, amiyane tabirle dolandırılıyor. Dolayısıyla bu işi yapanların ciddi cezalara çarptırılması hatta üretimden men edilmesi, bu işin önlenmesi için çok daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bu biraz da tüketicinin maddi imkanlarıyla ilgili bir şey ama sonuçta biraz daha ucuza alacağım derken kandırılmış olmak var işin içinde. Bu konuyla ilgili hem mahkemelerin böyle ciddi caydırıcı cezalar vermesi hem de kamuoyunda bunun haber ediliyor olması zannediyorum tüketicinin bilinçlendirilmesi açısından çok faydalı olacaktır."

Tüketicinin KARADENİZBİRLİK gibi üretim yapan TSE belgeli, helal gıda sertifikalı ürünleri tercih etmesi gerektiğini dile getiren Erarslan, para cezası yerine hapis cezası verilmesine yönelik alınan kararların kendilerine mutlu ettiğini, bu tür kararların yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

PARTNER'VAR sistemi' halı sahaya indi'VAR sistemi' halı sahaya indi
Sur Yapı Antalya’da, 450 bin metrekarenin imalatı tamamlandıSur Yapı Antalya’da, 450 bin metrekarenin imalatı tamamlandı
Süper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldiSüper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayçiçeği hapis cezası Hileli gıda Karadenizbirlik Soya Yağı tüketici Ünal Erarslan

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı

Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı

LPG'ye gece yarısı zammı!

LPG'ye gece yarısı zammı!

Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu

Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Hava sıcaklıkları düşüyor

Hava sıcaklıkları düşüyor

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan: Elektrikte önemli oranda bir zam ihtiyacı var

Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan: Elektrikte önemli oranda bir zam ihtiyacı var

Sur Yapı Antalya’da, 450 bin metrekarenin imalatı tamamlandı

Sur Yapı Antalya’da, 450 bin metrekarenin imalatı tamamlandı

Süper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldi

Süper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldi

TÜRKONFED/Turan: Yeni bir ekonomik modele geçmeliyiz

TÜRKONFED/Turan: Yeni bir ekonomik modele geçmeliyiz

Düzce Ziraat Odası Başkanı: Tekel olmuş yapılara devletimiz 'Dur' demeli

Düzce Ziraat Odası Başkanı: Tekel olmuş yapılara devletimiz 'Dur' demeli

Altın fiyatındaki yükseliş Tokat bileziğini etkiledi

Altın fiyatındaki yükseliş Tokat bileziğini etkiledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.