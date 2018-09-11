"Hileli gıdaya bilinçli tüketicinin ceza vermesi gerekir"

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Erarslan, tüketicilerin pek çoğunun taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerden haberdar olmadan ürün satın aldığını belirterek, "Bizim de bu konuda zaman zaman şikayetlerimiz oldu. Ancak tağşiş edilmiş yağlarla ilgili verilen cezalar maddi olduğu için adeta bu hileli yağı üretenler,' 3-5 bin lira ceza öder üretime devam ederim' gibi bir anlayış içerisindeydi. Bu hapis cezası biraz daha dikkatli olmalarını gerektirdi." dedi.

Mahkeme tarafından Gaziantep'te ayçiçeği yağına soya yağı karıştırdığı tespit edilen firma sahibine 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildiğini anımsatarak, kararın emsal niteliğinde olduğunu ifade eden Erarslan, kararın taklit ve tağşiş edilmiş yağların varlığı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine de katkı sağlandığının altını çizdi.

Erarslan, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez hileli gıdaya para cezası yerine hapis cezası verilmesini çok önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

- "Asıl cezayı vermesi gereken tüketici"

Bu tür üretim yapanların üretimlerinin durdurulması gerektiğini de savunan Erarslan, şunları kaydetti:

"Çünkü tüketicimiz bu hapis cezasını çok önemsemiyor. Daha ziyade raflarda ürün alırken buna dikkat etmesi gerekiyor. Asıl cezayı vermesi gereken tüketicinin bizzat kendisi. Onun için de bilinçlenmesi lazım. Çünkü adeta kandırılıyor, amiyane tabirle dolandırılıyor. Dolayısıyla bu işi yapanların ciddi cezalara çarptırılması hatta üretimden men edilmesi, bu işin önlenmesi için çok daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bu biraz da tüketicinin maddi imkanlarıyla ilgili bir şey ama sonuçta biraz daha ucuza alacağım derken kandırılmış olmak var işin içinde. Bu konuyla ilgili hem mahkemelerin böyle ciddi caydırıcı cezalar vermesi hem de kamuoyunda bunun haber ediliyor olması zannediyorum tüketicinin bilinçlendirilmesi açısından çok faydalı olacaktır."

Tüketicinin KARADENİZBİRLİK gibi üretim yapan TSE belgeli, helal gıda sertifikalı ürünleri tercih etmesi gerektiğini dile getiren Erarslan, para cezası yerine hapis cezası verilmesine yönelik alınan kararların kendilerine mutlu ettiğini, bu tür kararların yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

