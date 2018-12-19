FİNANS

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 16:10 | Son Güncelleme

Kurumlara işe alım ve organizasyonel gelişim süreçleri için hizmet veren HILL International Türkiye Yönetici Ortağı Sabine Çalışkan, şirketlerin başarılı olması için insanların doğru yerde çalışmalarının önemini belirtti.  Yanlış çalışan değil yanlış pozisyonlar olduğunu, doğruyu bulmak için ise, standartlaşmış değerlendirme kalıplarının dışına çıkmak gerektiğini söyleyen Çalışkan, şöyle devam etti: “Bir pozisyon için aday araştırırken, adayların kişilikleri ve potansiyelleri analiz edilir.

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

İstanbul,19 Aralık (DHA) - Kurumlara işe alım ve organizasyonel gelişim süreçleri için hizmet veren HILL International Türkiye Yönetici Ortağı Sabine Çalışkan, şirketlerin başarılı olması için insanların doğru yerde çalışmalarının önemini belirtti.
Yanlış çalışan değil yanlış pozisyonlar olduğunu, doğruyu bulmak için ise, standartlaşmış değerlendirme kalıplarının dışına çıkmak gerektiğini söyleyen Çalışkan, şöyle devam etti:
“Bir pozisyon için aday araştırırken, adayların kişilikleri ve potansiyelleri analiz edilir. Birden fazla kişi o pozisyon için gerekli donanıma sahip olabilir.
“Ancak burada zor olan doğru profili belirlemektir. Pozisyon için en doğru profili tanımlamamız gerekir.
“Bu noktada şirket sahibinin beklentileri de tabii ki bir o kadar önemlidir. Şirket için önemli olan ‘doğru kişi’nin tespit edilmesidir.
“Genellikle kişiler kendilerine benzer yöneticileri seçme eğiliminde olurlar.
“İşte bu noktada Hill’in yarattığı fark, ‘doğru ya da yanlış insan olmadığı asıl meselenin insanların yanlış koltuklarda oturması, yanlış şapkaları takması’ olduğuna inanması.
“Hill olarak yaptığımız her şey, insanların doğru pozisyonlarda doğru şapkaları takmasına hizmet ediyor.
“Bunu da bilimsel ve objektif analiz ve yöntemler uygulayarak, bir değerlendirme yaklaşımı ile yürüttüğümüz titiz ve kapsamlı süreçlerimiz ve en önemlisi hem iş ortaklarımıza hem adaylara karşı ‘açık ve cesur diyaloğumuz’ sağlıyor.
“İnsanlar doğru yerde çalıştıkları zaman gizli potansiyellerini ortaya çıkararak engelleyici çalışan olmak yerine, daha mutlu ve verimli çalışan oluyor.
“Ana motivasyon insanların doğru yerde çalışması. İnsanlar doğru yerde çalışmaları durumunda şirketleri ve hatta toplumu değiştirebilir.
“Bu bizim en çok inandığımız ve şirketlere danışmanlık verirken dikkat ettiğimiz noktadır.” (Fotoğraflı)

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