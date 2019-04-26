Hilltown Karşıyaka 18 Ekim'de açılacak

İSTANBUL (AA) - Rönesans Gayrimenkul Yatırım tarafından İzmir’de projesi sürdürülen Hilltown Karşıyaka'nın, 18 Ekim’de açılışının yapılacağı duyuruldu.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre Hilltown Karşıyaka, 18 Ekim’de kapılarını açarak ziyaretçilerle buluşacak

Hilltown AVM'nin, birçok dünya markasını ilk kez aynı çatı altında buluşturacağına vurgu yapılan açıklamada, 40’ı kafe ve restoran olmak üzere 200’den fazla markaya ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Rönesans inşaat tarafından 90 bin metrekare alan üzerine inşa edilen projenin, 68 bin metrekare kiralanabilir alan, 2 bin 750 araç kapasiteli otopark, 7 sinema salonu ve 250 metrekaresi su temalı oyuncaklar olmak üzere toplam 2 bin metrekare oyun alanına sahip olacağı kaydedildi.

