FİNANS

Hilton 100’üncü yılını kutluyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 17:22 | Son Güncelleme

Kuruluşunun 100.

Hilton 100’üncü yılını kutluyor

İstanbul, 17 Haziran (DHA) - Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Hilton, Türkiye’de 1955 yılından bu yana misafirlerine hizmet veriyor. Hilton İstanbul Bosphorus, İstanbul’da sosyal hayattan, yeme-içme kültürüne; Türkiye’nin tanıtımından, işletmesinin ilk yılında ülkeye gelen yabancı turist sayısına sağladığı katkı ile ülke ekonomisine olan katkısıyla ile birçok alana etki ediyor.
Tek bir otel olarak 100 yıl önce kurulan Hilton, bugün 113 ülkede 17 alt markasıyla toplam 5 bin 700’den fazla otel sayısına ulaştı.
Hilton Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan, “Bundan 64 yıl önce 1955 yılının Haziran ayında Conrad Hilton’un, Avrupa’da genişleme planının bir parçası olarak hayata geçirdiği İstanbul Hilton, işletmesinin daha ilk yılında Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin katlanarak artmasını sağladı. Geçen yıllar içinde ise Hilton ve Türkiye arasında özel bir bağ oluştu. Otelimiz şehrin sosyal hayatını ve alışkanlıklarını değiştirdi. Hem iş hayatı hem de sosyal buluşma ve etkinliklerin önde gelen adresi oldu” dedi.
Hilton İstanbul Bosphorus’un ve genel olarak Hilton’un dinamizmine ve geleceğe yatırım yapan bir marka olduklarına dikkat çeken Zerunyan, "Hilton kadın istihdamının artmasına da çok önem veriyor. HiltonShe, Women in Leadership gibi birçok program ve eğitim modülü ile kadın çalışanların ve kadın yöneticilerin arttırılması hedefleniyor. Ayrıca dünyanın en zengin online eğitim portallarından biri olan Hilton Üniversitesi ile takım arkadaşlarımıza yatırım yapıyoruz ve kendilerine geliştirmeleri için ciddi eğitim imkanları sunuyoruz" dedi. (Fotoğraflı)

Hilton 100’üncü yılını kutluyor

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