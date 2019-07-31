Hilton ve Alshaya Group, 70 Hampton by Hilton Oteli için el sıkıştı

İSTANBUL (AA) - Hilton ve Alshaya Group, çoğunluğu Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve Rusya'da olmak üzere toplam 9 ülkede 70 Hampton by Hilton Oteli'nin lansmanı ve geliştirilmesi için iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Hilton'dan yapılan açıklamaya göre, Hilton ve dünyanın önde gelen uluslararası franchise işletmecisi Alshaya Group, çoğunluğu Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve Rusya'da olmak üzere toplam 9 ülkede 70 Hampton by Hilton Oteli'nin lansmanı ve geliştirilmesi için iş birliği yaptı.

Gelecek 8 yılda 50 Hampton by Hilton açmayı hedefleyen Alshaya Group, halihazırda geliştirmekte olduğu 20 Hampton by Hilton otelinin de portföye eklenmesiyle birlikte bölgedeki varlığını önemli ölçüde artırmış olacak. İlk otelin 2021'de Kuveyt'te açılması bekleniyor.

Dünya genelinde 27 ülke ve bölgede hizmet gösteren, hizmet oteli kategorisinde lider konumunda olan Hampton by Hilton, yaklaşık 2 bin 500 otel ile Hilton'un portföyündeki en büyük marka konumunda bulunuyor.

- "Yenilenen Hampton by Hilton'u konuklarımızın hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz"