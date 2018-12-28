FİNANS

Hindistan ABD ve Kanada ile çelik tarifelerini görüşüyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 17:15 | Son Güncelleme

Hindistan, ABD ile çelik tarifelerinden muafiyet için görüşmelerde bulunduğunu, benzer görüşmelerin Kanada ile de yapılacağını açıkladı.

İstanbul, 28 Aralık (DHA) - Hindistan, ABD ile çelik tarifelerinden muafiyet için görüşmelerde bulunduğunu, benzer görüşmelerin Kanada ile de yapılacağını açıkladı.
Hindistan Çelik Bakanlığı yetkililerinden Binoy Kumar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile yapmakta olduğu görüşmelerin yanında, Kanada ile de gelecek ay kota ve tarifeler konusuda iyileşme için görüşeceğini söyledi.
Kumar, "Hindistan'da yerli çelik sanayisinin çıkarlarına sahip çıkmak gerekiyor; bu nedenle tarifelerden muafiyet talebinde bulunduk" dedi.

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