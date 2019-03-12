FİNANS

"Hindistan cevizi yağının 7 çeşit faydası var"

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Aksuvital Ar-Ge Merkezi, Hindistan cevizi yağının birçok amaçla kullanıldığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Aksuvital Ar-Ge Merkezi, son dönemde popülerliği artan Hindistan cevizi yağının birçok amaçla kullanıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hindistan cevizi yağının soğuk sıkım yöntemiyle elde edildiğini, yağ asitleri ve mineraller bakımından oldukça zengin olan Hindistan cevizinin dünyada kullanımının yaygın ve 7 çeşit faydası olduğunu açıkladı.

Hindistan cevizi yağının 7 çeşit faydası şu şekilde belirtildi:

"Bir miktar Hindistan cevizi yağını pamuğa sürün ve makyajınızı temizleyin. Durulamaya gerek kalmadan cildiniz hem temiz hem nemli kalsın. Duştan sonra antiseptik özelliği ve muhteşem kokuya sahip Hindistan cevizi yağı ile bütün vücudun nemli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Tıraştan sonra oluşacak cilt tahrişlerine karşı da kullanılabilir. Özellikle dirsek, topuk ve karın çatlaklarının giderilmesinde mükemmel bir destekleyicidir. Her gün masaj yaparak uygulanabilir. Tırnaklarınız zayıf ve çabuk kırılıyorsa her gece yatmadan önce bir miktar Hindistan cevizi yağını tırnaklarınıza ve çevresine sürün. Kısa zamanda tırnaklarınızın güçlendiğini göreceksiniz.

Hindistan cevizi zengin içeriği ile saçların beslenmesine, sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Saç diplerine ve saç uçlarına Hindistan cevizi yağını uygulayın. Yarım saat beklettikten sonra doğal içerikli bir şampuanla saçınızı yıkayın. Haftada 1 uygulayın, saçlarınız sağlıkla parlasın. 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağına 5 damla lavanta yağı, yarım çay kaşığı argan yağı karıştırın ve tüm vücudunuza masaj yaparak sürün. Bu karışımla yapacağınız masaj kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Pasta hamuruna, salatalara katacağınız Hindistan cevizi yağı ile harika tatlar yakalayabilirsiniz. Sıvı halde salatalara, katı halde tereyağı yerine kullanılabilir."

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