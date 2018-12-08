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"Hindistan ile ticaretimizi geliştirmek istiyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 12:08 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Hindistan ile ilişkilerimize büyük önem veriyor ve ticaretimizi daha ileriye taşımak istiyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Hindistan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ve iki ülke arasındaki ticareti daha ileriye taşımak istediklerini bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın enerji, maden, medikal, gıda ve turizm sektörlerindeki üyeleri ile Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın bir araya geldiği "Hindistan ile Yatırım ve Ticaret Fırsatları Toplantısı" gerçekleştirildi.

Odada düzenlenen toplantının açılışında konuşan Baran, ATO'nun çalışmaları ile kentin ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Baran, Hindistan ile ticaret hacminin 2017 yılı sonu itibarıyla 7 milyar dolar olduğunu belirterek, bu tutarın orta vadede 20 milyar dolara çıkmasını beklediklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ticaret alanında da meyvelerini vermesini arzuladıklarını vurgulayan Baran, "ATO olarak Hindistan ile ilişkilerimize büyük önem veriyor ve ticaretimizi daha ileriye taşımak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Bhattacharyya da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı zamanlarda ticari ilişkileri geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak amacıyla bir araya geldiklerini kaydetti.

Hindistan olarak serbest ticaret anlaşmasına hazır olduklarına dikkati çeken Bhattacharyya, "Böylece Türkiye ve Hindistan gerçek potansiyeline kavuşmuş olacak." ifadesini kullandı.

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ATO Gürsel Baran Hindistan Hindistan Büyükelçisi

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