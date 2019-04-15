Hindistan-Türkiye ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşacak

İSTANBUL (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Hindistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 8 milyar 659 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Ticaret hacminin 2020'de 10 milyar dolar olması hedefleniyordu. Karşılıklı çok hızlı bir büyüme kaydedildiği için 10 milyar dolarlık ticaret hacmine bu yıl ulaşabileceğimizi öngörüyoruz." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından derneğin genel merkezinde "Hindistan'da İş ve Yatırım Fırsatları" paneli düzenlendi. Programın açılışından konuşan Bhattacharyya, Türkiye ile Hindistan'ın ekonomik ilişkilerini artırmak için çok güzel bir zaman içerisinde olduklarını söyledi.

"Türkiye bizim için önemli bir mihenk taşı." diyen Bhattacharyya, 10 aydır Türkiye'de olduğunu, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine gezdiği Türkiye'nin ziyadesiyle güzel bir ülke olduğunu aktardı.

Bhattacharyya, Türkiye'nin son yıllarda ciddi başarılara imza attığını kaydederek, "Türkiye ile Hindistan değişimleri ve dönüşümleriyle iyi birer ortak olabilirler." diye konuştu.