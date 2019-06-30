FİNANS

Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatındaki kesinti giderildi

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatındaki kesinti giderildi

İZMİR (AA) - Hindistan tarafındaki sorunlar nedeniyle yaşanan Türkiye'den Hindistan'a beyaz haşhaş tohumu ihracatı kesintinin, elektronik ortamda takip edilecek bir online sistem kurularak çözüldüğü belirtildi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden beyaz haşhaş tohumunda en büyük alıcı konumundaki Hindistan tarafında yaşanan sorunlar nedeniyle ihracatın son 3 yılda üç kez kesintiye uğradığı ifade edildi.

Türkiye ve Hindistan arasında yetkili kurumlar ve bakanlıklar düzeyinde yürütülen temaslar sonucu, sorunun elektronik ortamda takip edilecek bir online sistem kurularak çözüldüğü kaydedildi.

-"Haşhaş ihracatçılarını yoğun bir süreç bekliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, Türkiye'den Hindistan'a yapılan beyaz haşhaş tohumu ihracatının yüzde 98'inin kendi birliklerine üye ihracatçılar tarafından yapıldığını aktardı.

Hindistan'a beyaz haşhaş ihracatında yaşanan tıkanıklığın giderilmesi adına 3 yıldır yoğun bir çaba gösterdiklerini dile getiren Terci, şu bilgileri verdi:

"Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatının kayda alınması için taraflar online sistem üzerinde mutabık kaldı. Bu amaçla bir yazılım yaptırıldı. Son olarak Hindistan makamları 25 Haziran 2019 tarihinde satış sözleşmeleri ve izin aşamaları için gerekli talimatlarını internet sayfalarına koyarak süreci yürütmeyi başlattılar. Biz de Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlediğimiz toplantı ile haşhaş ihracatçılarımıza yeni kurduğumuz online sistemi tanıttık ve nasıl kullanacakları ile ilgili eğitim verdik. Online sistemde Ege İhracatçı Birlikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Hindistan tarafının onayları sonucunda yıllık 50 milyon doları aşan haşhaş tohumu ihracatında yaşanan duraklamaların önüne geçmiş olduk. Bundan sonraki süreçte ihracatımız sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek. 2018 ürünü haşhaşı 31 Temmuz tarihine ihraç etmemiz isteniyor. Haşhaş ihracatçılarını yoğun bir süreç bekliyor. Bu sürenin uzatılması adına da girişimlerimiz sürüyor."

Terci, Türkiye'den son yıllarda ortalama 60-65 milyon dolarlık haşhaş tohumu ihracatı yapıldığını, bunun yüzde 85'inin Hindistan'a gerçekleştirildiğini de vurguladı.

Türkiye'den Hindistan'a beyaz haşhaş tohumu ihracatının kesintisiz şekilde yapılmasına olanak sağlayan "India Poppy Seed OnLine System" isimli sistem 1 Temmuz 2019 tarihinde hizmet vermeye başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
EİB haşhaş ihracat

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