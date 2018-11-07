Hindistan'daki toplu konut projesinin mermerleri Manisa'dan

Efendioğlu, Türk mermerinin dünyada en elit projelerde yer aldığını vurgulayarak, "Mermer işleme konusunda Türkiye kendini çok iyi geliştirdi. Türk üreticileri mermeri artık çok güzel işliyor. Onun için dünyadan çok büyük talep var. Zaten dünya mermer rezervlerinin ciddi bir kısmı Türkiye'de olduğu için 2023 hedefimiz olan 7 milyar dolarlık ihracatı yakalamak için çok ciddi gayret göstermemiz lazım." dedi.

- "Projenin imzalarını attık"

Geçen ay Bursa'da yapılan blok mermer fuarının çok iyi geçtiğini anlatan Efendioğlu, burada çok büyük bir projeye imza attıklarını bildirdi.

Efendioğlu, şunları kaydetti:

"Blok mermer fuarında iki Hindistanlı ile toplantıya girdik.

Hindistan'da çok büyük bir toplu konut projesinin Türk taşıyla yapılması onaylanmış. Proje 3-4 yıl sürecek. Çok büyük bir proje. Benden 3 yıllık anlaşma istediler. Manisa'da çıkan açık bej mermeri için projenin imzalarını attık. 4 yıl sürecek devasa bir proje. Bu tip projeler Türkiye'ye çok gelmeye başladı. Böyle çok proje var. Bu sadece biri. Sadece 4 yıl mermer montajı sürecek. O kadar büyük bir proje. Binlerce ton blok mermer bağlantısı yaptılar. Sırf o toplu konut projesi için 3 yıl sürekli bizden mermer alacaklar. Anlaşmayı imzaladık. Bunun gibi projeler sürekli geliyor. Ben sadece en son imzaladığımız anlaşmayı söylüyorum."