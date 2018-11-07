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Hindistan'daki toplu konut projesinin mermerleri Manisa'dan

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

Efendioğlu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu: - "Hindistan'da çok büyük bir toplu konut projesinin Türk taşıyla yapılması onaylanmış. Proje 3-4 yıl sürecek. Çok büyük bir proje. Benden 3 yıllık anlaşma istediler. Manisa'da çıkan açık bej mermeri için projenin imzalarını attık" - "Sadece 4 yıl mermer montajı sürecek. O kadar büyük bir proje. Binlerce ton blok mermer bağlantısı yaptılar. Sırf o toplu konut projesi için 3 yıl sürekli bizden mermer alacaklar" - "Bu tip projeler Türkiye'ye çok gelmeye başladı. Bu sadece biri"

CEM ŞAN - Merkezi Bursa'da bulunan bir firma, Hindistan'da yapılacak büyük bir toplu konut projesi için 3 yıl boyunca binlerce ton mermer ihraç edecek.

Bursa'da 24-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Uluslararası Blok Mermer Fuarı"nda Hintli muhataplarıyla anlaşma imzalayan firma, karşı tarafça istenilen "açık bej" rengi mermeri, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Seyitoba köyündeki ocağından temin edecek.

Efendioğlu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa mermerinin yaklaşık 70 ülkeye satıldığını belirtti.

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı olan Efendioğlu, kalite ve güzelliğiyle dikkati çeken Bursa bejinin önemli projelerde kullanıldığını söyledi.

- "Dünyadan çok büyük talep var"

Türkiye'nin mermer rezervi açısından dünyada 3'üncü sırada yer aldığını belirten Efendioğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye mermerleri açısından bakarsak Efendioğlu Mermer olarak New York'taki Donald Trump'un Trump Soho'yu 'ekvator mermer' denilen Marmara mermeriyle yaptık. Yine İstanbul'daki Trump Towers binasında Türk mermeri kullanıldı. Kazakistan opera binasını 'Kastamonu grisi' ile yaptık. Gürcistan parlamento binasını yine Kastamonu'nun koyu kahverengisiyle yaptık. Japonya'da Samsung'un binasını da Türk mermerleriyle yaptık."

Efendioğlu, Türk mermerinin dünyada en elit projelerde yer aldığını vurgulayarak, "Mermer işleme konusunda Türkiye kendini çok iyi geliştirdi. Türk üreticileri mermeri artık çok güzel işliyor. Onun için dünyadan çok büyük talep var. Zaten dünya mermer rezervlerinin ciddi bir kısmı Türkiye'de olduğu için 2023 hedefimiz olan 7 milyar dolarlık ihracatı yakalamak için çok ciddi gayret göstermemiz lazım." dedi.

- "Projenin imzalarını attık"

Geçen ay Bursa'da yapılan blok mermer fuarının çok iyi geçtiğini anlatan Efendioğlu, burada çok büyük bir projeye imza attıklarını bildirdi.

Efendioğlu, şunları kaydetti:

"Blok mermer fuarında iki Hindistanlı ile toplantıya girdik.
Hindistan'da çok büyük bir toplu konut projesinin Türk taşıyla yapılması onaylanmış. Proje 3-4 yıl sürecek. Çok büyük bir proje. Benden 3 yıllık anlaşma istediler. Manisa'da çıkan açık bej mermeri için projenin imzalarını attık. 4 yıl sürecek devasa bir proje. Bu tip projeler Türkiye'ye çok gelmeye başladı. Böyle çok proje var. Bu sadece biri. Sadece 4 yıl mermer montajı sürecek. O kadar büyük bir proje. Binlerce ton blok mermer bağlantısı yaptılar. Sırf o toplu konut projesi için 3 yıl sürekli bizden mermer alacaklar. Anlaşmayı imzaladık. Bunun gibi projeler sürekli geliyor. Ben sadece en son imzaladığımız anlaşmayı söylüyorum."

Efendioğlu Mermer'in, Manisa bej ocağının 2014 yılı başında Saruhanlı ilçesi Seyitoba köyünde faaliyete başladığını belirten Efendioğu, "Manisa bej ocağında 4 farklı seleksiyon bulunuyor. Bu ürünler Agora, Vizon, Aktif ve City Bej'dir. Buradan çıkan ürünler, sert yapısından dolayı çok zor çiziliyor ve yüksek yaya trafiği olan alanlarda ciddi çizilmezlik avantajı sunuyor. Manisa ocağımızdan çıkan ürünler iç piyasada 'Akhisar beji' olarak biliniyor." dedi.

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