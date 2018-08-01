"Hindistan'dan gelen blok mermer talebi sektöre ilaç oldu"

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, mermer blokta Hindistan'dan gelen taleple bu ülkenin kendileri için çok önemli bir pazar haline geldiğini belirterek, "Hindistan'ın güzel tarafı mermer blok satın alma fiyatları çok iyidir, yani kar oranı yüksektir. Sektör için bu çok sevindirici. Hindistan'dan gelen bu talep artışı sektöre ilaç oldu." dedi.

Bursa'da bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği (TÜMMER) üyesi derneklerin istişare toplantısında konuşan Efendioğlu, 2018 yılının küresel sebeplerden dolayı bir önceki yıla göre durağan başladığını söyledi.

Üçüncü ve dördüncü çeyrekte sektörün toparlanacağını düşündüğünü ifade eden Efendioğlu, "Gerek blok satışlarının gerekse işlenmiş ürün satışlarının çok daha iyi olacağını düşünüyorum ama bu durağanlık küresel bir sıkıntı. Sırf Türkiye'ye ait bir sıkıntı değil. Ama çok ciddi, 'Aman yandım Allah' şeklinde bir düşüş de yok ancak hafif bir durgunluk var. Üçüncü ve dördüncü çeyrek çok daha iyi ve farklı olacak." diye konuştu.