"Hint düğünleri için Türkiye'ye talep katlanarak artıyor"

EDA TOPCU - Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF2019) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, "Son 5 senedir Hindistan pazarına yönelik yoğun pazarlama faaliyeti sürdürüyoruz. Düğün sayımız her sene katlaya katlaya geliyor." dedi.

Necip Fuat Ersoy, düğün turizminde dünyada kaynak pazarın Hindistan olduğunu belirterek, en büyük bütçeleri onların harcadığını ve nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğunu aktardı.

Son 5 senedir Hindistan pazarına yönelik yoğun pazarlama faaliyeti sürdürdüklerini ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Düğün sayımız her sene katlaya katlaya geliyor. Şu an Hindistan pazarından aldığımız pazar payımız çok küçük ama her geçen gün büyüyor. Geçen sene IMWF'den sonra kendi şirketimize aldığımız talepler, bir önceki yıla göre 8 kat arttı. Bu çok sevindirici... Bu sene daha mayıs ayı bitmeden 5 büyük düğün ağırladık. Zaten ölü mevsimde geliyorlar, zaten ihtiyacımız vardı, katma değeri yüksek geliyorlar. Çiçeği, kumaşı, eğlencesi, ses-ışık, otel, yemek, hava yolu... Hepsi Türkiye'den alınıyor. Dolayısıyla Türkiye'de Hint düğünleri çok katma değeri yüksek bir segment."

IMWF2019'da çok yüksek talep aldıklarını aktaran Ersoy, çok elit bir kitlenin Antalya'da buluştuğunu, yaklaşık 25 ülkeden 250 kişinin geldiğini bildirdi.