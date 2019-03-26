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"Hint düğünlerinde yüzde 300 artış bekliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen turizm bölgelerinden Muğla'da, Hint düğünlerinde bu yıl ciddi artış bekleniyor - BODER Genel Sekreteri Orhan Kavala: - "(Hint düğünleri) Otellerimizden istenenlerin hepsini şu anda mevcut otel yönetimlerimiz karşılıyorlar. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu düğünlere 300-400 kişinin geldiğini düşünürseniz, ailelerin yakınları uçak tutup geliyorlar. O uçakla da tekrar geriye dönüş yapabiliyorlar. Bizim için Hint düğünleri gerçekten ciddi yüksek rakamların konuşulduğu bir piyasa" - DOKTOB Başkanı Yücel Okutur: - "Hindistan'ın en önemli uçak firmasıyla, THY arasında karşılıklı anlaşmalar yapıldı ve onlar da artık Türkiye'ye günde 2-3 sefer yapmaya başlıyor. Biz bu dönem Hintli turist sayısında ve Hint düğünlerinde yüzde 300 artış bekliyoruz" - "Hintliler Muğla'nın güzelliklerini geçen yıl yaptığımız kongre sayesinde tanıdılar ve hayran kaldılar. Bölgenin doğal yapısını gördüler. Bu nedenle bölgemizde ciddi oranda artış bekliyoruz"

ALİ BALLI - DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin önde gelen tatil bölgelerinden Muğla'da turizmciler, Hint düğünleri açısından bu yıl oldukça hareketli bir sezon geçmesini öngörüyor.

Dünyanın gözde turizm kenti Bodrum'un farklı noktalarında hizmet veren oteller, bu yıl da Hint düğünlerine ev sahipliği yapacak. Hint misafirlerin kendilerini ülkelerinde gibi hissetmeleri için turizmciler tarafından da her türlü olanak sağlanmaya çalışılıyor.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, Bodrum'da birkaç yıldan bu yana Hint düğünleri yapıldığını söyledi.

Bu düğünlerin ekonomiye ve turizme ciddi canlılık sağladığını vurgulayan Kavala, "Bodrum, Hint düğünleri için çok ideal bir yerdir. Bodrum, onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak düğün yapabilecekleri, hem fiziki hem de hizmet olarak en ideal mekanlarından bir tanesidir." dedi.

- "Düğünlerin maliyetleri oldukça yüksektir"

Bodrum'a geçtiğimiz yıllarda gelen grupların oldukça memnun olduğuna değinen Kavala, şöyle konuştu:

"Hint düğünlerinin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceği gerçeğini şu anda görmekteyiz. Bu düğünlerin Bodrum'da otellerimizde ve otel dışında meydana gelecek olan çalışmaları, Bodrum ekonomisine ve turizmine büyük katkılar sağlayacaktır."

Bodrum'daki özellikle beş yıldız standartlarındaki otellerin hepsinde bu düğünlerin yapılabileceğini aktaran Kavala, Hint düğünleri için gerekli altyapının o otellerin hepsinde mevcut olduğunu kaydetti.

- "Hindistan'da yapılan özel fuarlar var"

Kavala, geçen yıllarda gelen Hint turistlerin bölgeden ve hizmetten oldukça memnun kaldıklarını bu sektörün temsilcilerinden öğrendiklerini vurguladı.

Bu yıl Hint turist sayısında iyi artış beklendiğini ifade eden Kavala, "Bu yıl veya önümüzdeki yıllarda gelecek olanların sayılarının çok daha artacağı gerçektir çünkü bu düğünleri alabilmek için Hindistan'da yapılan özel fuarlar var. Bu fuarlara otellerimizin bir kısmı da katılmıştır." diye konuştu.

Türkiye'ye gelen Hint ailelerin birçok şeyi kendi ülkelerinden getirdiklerine işaret eden Kavala, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Düğün sahipleri birçok şeyi Hindistan'dan getiriyorlar. Hatta personel de aşçı da getiriyorlar. Mevcut mutfakta kendi istekleri yönünde birtakım tadilatlar da isteyebiliyorlar. Din adamlarını getiriyorlar. Misafir sayısı bundan dolayı çok yüksek oluyor. Otellerimizden istenenlerin hepsini şu anda mevcut otel yönetimlerimiz karşılıyorlar. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu düğünlere 300-400 kişinin geldiğini düşünürseniz, ailelerin yakınları uçak tutup geliyorlar. O uçakla da tekrar geriye dönüş yapabiliyorlar. Bizim için Hint düğünleri gerçekten ciddi yüksek rakamların konuşulduğu bir piyasa."

- "THY karşılıklı seferler için anlaştı"

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da geçen yıl yaptıkları organizasyonda Hindistan'ın önde gelen düğün ve film organizasyon firması temsilcileri ve acente başkanlarının Ortaca, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki güzellikleri yerinde gördüğünü aktardı.

Hindistan'dan Türkiye'ye çok fazla turist gelmediğini söyleyen Okutur, Muğla bölgesinin Hindistan'da tanınmadığını kaydetti.

Hint turizm acentelerinin Muğla'ya gelmesinin tanıtım açısından önemli olduğunu ve bu konuda ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Okutur, şöyle konuştu:

"Hindistan'ın en önemli uçak firmasıyla, THY arasında karşılıklı anlaşmalar yapıldı ve onlar da artık Türkiye'ye günde 2-3 sefer yapmaya başlıyor. Biz bu dönem Hintli turist sayısında ve Hint düğünlerinde yüzde 300 artış bekliyoruz. Hintliler Muğla'nın güzelliklerini geçen yıl yaptığımız kongre sayesinde tanıdılar ve hayran kaldılar. Bölgenin doğal yapısını gördüler. Bu nedenle bölgemizde ciddi oranda artış bekliyoruz. Acenteler şu anda bu yıl yapılacak düğünlerle ilgili görüşmeler yapıyor çünkü bu düğünlerin tarihleri çok önemli. Bizim dolu sezon diye tabir ettiğimiz bir dönemde bu düğünler yapılmamalı. Bu amaçla acenteler ile Hindistan'daki yetkililer arasında bu tarihler görüşülüyor. Ben inanıyorum bu yıl çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz."

Bölgenin ve Türkiye'nin güzelliklerinin öncelikle Hint yetkililere iyi anlatılması ve gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Okutur, Hindistan ile ilişkilerin ekonomik ve turizm alanında çok iyi noktalara geleceğine inandığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Hint düğünleri muğla otel turizm

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