FİNANS

"Hint düğünü için 12 kat fazla harcama yapıyorlar"

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak: - "Hint düğünlerinde kişi başı harcama çok yüksek. Düğünlerde kişi başı 5 bin, 5 bin 500 avro harcıyorlar. Normal turizm için gelen turistten 10, 12 kat fazla harcama yapıyorlar" - "Hindistan'a kasımdan itibaren mayıs başına kadar uçak seferleri başlatıyoruz. Turizm tarihinde bu bir ilk olacak. Mevcut kapasiteye bunun çok faydası olacak"

AYŞE YILDIZ - Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, Hint düğünlerinde kişi başı harcamanın 5 bin, 5 bin 500 avro olduğunu belirterek, "Normal turizm için gelen turistten 10, 12 kat fazla harcama yapıyorlar." dedi.

Denizi, kumu, plajları, tarihi ve kültürel değerleriyle turistlerin gözde tatil yerlerinden Antalya, düğün turizmiyle de ön plana çıkıyor.

Farklı yemek kültürleri, renkli kıyafetleri ve gelenekleriyle dikkati çeken Hindistan'daki çiftler, düğün için özellikle son yıllarda Türkiye'yi tercih etmeye başladı.

Lüks otellerde üç gün üç gece süren Hint düğünlerinde renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Yıllık cirosu 40 milyar doları aştığı belirtilen düğünlerde, dünyaca ünlü R&B yıldızı Akon, Rahit Khan, Ruskar Prakash, Atif Aslam gibi ünlü şarkıcılar da sahne alıyor.

Düğün için yüzlerce aşçı, binlerce davetli ve organizasyon için çok sayıda görevli Türkiye'ye geliyor. Hindistan'dan gelen aileler de en güzel düğünü yapmak için hiçbir masraftan kaçmıyor.

Hint düğünü organizasyonu gerçekleştiren firmanın yönetici ortağı Özpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hint düğünleriyle Türkiye'nin adından söz ettirdiğini söyledi.

Yaptıkları tanıtım çalışmaları sayesinde önemli yol katettiklerini vurgulayan Özpak, özellikle Antalya ve Bodrum'da Hint düğünü yapmaya devam ettiklerini aktardı.

- "Bu pazar tüm ülkelerin iştahını kabartıyor"

Hint düğünlerinin gelir bakımından da önemli olduğuna işaret eden Özpak, şunları kaydetti:

"Hint düğününü diğer turizmden ayıran fark büyük. Normal turizmde kişi başı turizm gelirlerinin 600-650 dolar olduğu söyleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilk hedefi, kişi başı harcamaları yukarıya çekmek ve bizim düşük sezon diye tabir ettiğimiz sezona alternatif sağlamak. Yeni pazarlar yaratmak. Hint düğünlerinde kişi başı harcama çok yüksek. Kişi başı 5 bin, 5 bin 500 avro harcıyorlar. Normal turizm için gelen turistten 10, 12 kat fazla harcama yapıyorlar. Kişi başı harcama kabiliyeti çok yüksek. Böyle olunca, bu pazar tüm ülkelerin iştahını kabartıyor."

Özpak, 2020 için düğün taleplerinin gelmeye başladığını, teyit edilmiş, ödemesi alınmış düğünler olduğunu bildirdi.

Düğün sayılarının artarak devam edeceğine dikkati çeken Özpak, "Hindistan'a kasımdan itibaren mayıs başına kadar uçak seferleri başlatıyoruz. Turizm tarihinde bu bir ilk olacak. Mevcut kapasiteye bunun çok faydası olacak." diye konuştu.

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Bünyat Özpak gelir harcama Hint düğünü

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