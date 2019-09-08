FİNANS

Hintli firmalar Türkiye’ye rotalarını çevirdi; 25 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2019 11:11 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç

Deniz Kılınç

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