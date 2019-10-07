"Hipertansiyon kalp-damar hastalıkları ve felçlere yol açabilir"

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Keskin, hipertansiyonun böbrek, kalp-damar hastalıkları, felç ve görme kaybına yol açabildiğini belirterek, "Tedavi edilmezse yaşam süresini 10-20 yıl kısaltabilir. Tuz tüketiminin fazla olduğu toplumlarda kan basıncı yüksekliği daha sık." ifadesini kullandı.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hipertansiyonun toplumda yaygın olarak görülen ancak hastalar tarafından çok iyi tanınmayan bir hastalık olduğu belirtildi.

Doğru ve yeterli tedavi ile hastalığın vücuda verebileceği zararların önlenebileceği veya en aza indirilebileceği aktarılan açıklamada, hastalık konusunda iyi bilgilendirilmemenin çoğu kez hastalarda gereksiz endişelere, yapılan önerilere tam uymamaya, hatta ilaç tedavisini düzensiz kullanmaya neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Keskin, hipertansiyonun çok sık karşılaşılan bir hastalık olduğunu belirterek, "Hipertansiyon tanısı için büyük ve küçük tansiyondan birisinin normalden yüksek olması yeterlidir. Erişkinlerin, en yaygın uzun süreli hastalığıdır. Hipertansiyonun yaygın olmasının yanı sıra kalıcı sakatlıklara ve ölümlere yol açması önemini artırmaktadır. Hastaların önemli bir kısmının kan basıncı yüksekliğinin farkında olmaması hastalığın önemini daha da artırmaktadır." ifadelerini kullandı.