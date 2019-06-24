Hırdavat ihracatında başı Almanya çekiyor

İSTANBUL(AA) - Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Almanya gibi kalite yönünden beklentisi çok yüksek bir ülkeye 700 milyon dolardan fazla mal satabiliyorsak tüm dünyaya her şeyi satarız" değerlendirmelerinde bulundu.

HISİAD'dan yapılan açıklamaya göre, hırdavat sektöründe yer alan yaklaşık 14 bin firmayı ve 635 bin çalışanı temsilen mayıs ayında kurulan Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ile sektör ilk defa temsiliyet gücü kazandı. Derneğin içine sadece sanayiciler ve üreticiler değil, aynı zamanda dağıtıcılar, satıcılar, distribütörler ve bu işin esnaflığını yapan iş insanlarını da dahil edilecek. Böylece ilk defa sektörün tüm paydaşları tek bir dernek çatısı altında temsil edilecek ve güç birliği sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, geçen yıl 7 milyar doları aşkın bir ihracat rakamına ulaştıklarını belirterek şunları aktardı:

"Yıllara göre baktığımız zaman 2015’ten 2018’e ihracat rakamlarımız 6 milyar dolarlardan 7 milyar doların üzerine çıktı. Bu yıl ilk 5 aydaki ihracatımız 3.2 milyar dolara ulaştı. Benim tahminim 8 milyar doları geçen bir rakamla bu yılı kapatacağız. Sektörde ihracatla ilgili bir ivmelenme ve büyüme var. Sektörümüz Türkiye ortalamasından daha hızlı büyüyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise şu an dünyada ucuz olmamız. Bunu son olarak bir Ur-Ge programı için gittiğimiz Çin’de de teyit ettik. 2018'de yaşanan finansal dalgalanmadan sonra maalesef şu anda Türkiye Çin'den daha ucuz. Onun için önümüzde ihracatla ilgili çok ciddi fırsatlar var. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım."