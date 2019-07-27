FİNANS

Hırdavat ve armatür sektörü ihracat için güçlerini birleştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2019 12:40 | Son Güncelleme

İhracatın önemli sektörlerinden Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği arasında iyi niyet protokolü imzalandı - HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu: - "İki sektör birleşince aşağı yukarı 10 milyar dolar ihracat olur"

İSTANBUL (AA) - İhracatın önemli sektörlerinden olan Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ve Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği (ARMATÜR) arasında iyi niyet protokolü imzalandı.

HISİAD ve ARMATÜR'ün ortak açıklamasına göre, ihracatın katma değer yaratarak artması konusunda seferberlik sürerken, hırdavat ve armatür sektörü de bu hususta önemli bir iş birliğine imza attı.

Halihazırda, ortak işler yapan iki sektörün önemli kuruluşları, HISİAD ve ARMATÜR, iyi niyet protokolü imzaladı. Yapılan protokol kapsamında, iki derneğin etkinlikleri birbirlerine açık olacak. Hedefte ise yerli üretimi artırmak, bu ürünleri tüm dünyaya ihraç etmek bulunuyor.

Bu yılın ocak ayında kurulan ARMATÜR ve mayıs ayında faaliyete geçen HISİAD, çok yeni iki dernek olmalarına karşın, attıkları hızlı adımlarla ortak paydada birleşen sektörlerini geliştirmek adına yoğun çaba sarf ediyor.

Açıklamada görüşlerine HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, iki derneğin ortak işler yaptığını ve ortak paydaşlarının olduğunu belirtti. Sektör olarak birbirlerini tamamladıklarını ifade eden Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Armatür, musluk ve tesisat malzemesi hırdavatın kümülatifin içinde olduğu ve hırdavatla beraber birleştiği ve kullanıldığı için ayrılmaz iki parça. Bizim dernek olarak hedeflerimiz ve hayallerimiz Türkiye’de ürettiğimiz ürünleri tüm dünyaya satabilmek, rekabetçi şekilde Türkiye’de üretim yapabilmek, ürettiğimiz ürünlerle de dünyada söz sahibi olabilecek sektör lideri firmalar ve temsiliyet gücümüzle yine tüm dünyaya satabilmek. Hırdavat ve armatürcüler derneklerinin iyi niyet protokolünü bugün karşılıklı olarak imzaladık. Karşılıklı olarak, veri ve bilgilerimizi paylaşmak, yaptığımız sosyal oluşumları desteklemek, seminerler, toplantılar ve eğitimlere birbirimizi davet etmek, derneklerimize üye olmak istiyoruz. Sektörlerimiz, katma değerli ürünleri üretiyor. Bu yüzden biz bu ürünlere destek istiyoruz. Bunun için sektörlere özel fuarlar, teşvik ve destekler, kredi, bonuslar istiyoruz. İki sektör birleşince aşağı yukarı 10 milyar dolar ihracat olur."

Hırdavat sektörünün Türkiye’de yaklaşık 8 milyar dolar gibi bir hacme sahip olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, "2019 yılı, sektörde ihracatımızı arttırdığımız ve büyüttüğümüz bir yıl. 2019’un ilk yarısı sektörümüzde yaklaşık yüzde 15 büyüme var. El aleti, kilit, bağlantı elemanları, menteşe ve kesici takımlar, zımpara, mobilya aksesuarları çerçevesinde 91 tane GTİP oluşturduk. Bizim ürünümüzün ortalama 5 buçuk dolar civarında bir fiyatı var." değerlendirmesinde bulundu.

ARMATÜR Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan ise "Esasında buradaki amacımız bu iki derneği cari fazla veren iki sektör haline getirebilmek. Çünkü ürünlerimiz hem Avrupa’dan hem de Uzak Doğu’dan Türkiye’ye ithal edilebilen ürünler. Bunlar gözetim vasıtasıyla olabildiği kadar azaltılmaya çalışılıyor. Biz burada bunu korumacılıkla değil, sektörün gelişimiyle, ihracatın artmasıyla ve iş birlikleriyle anlamlaştırmak istiyoruz. Bunun için yeni pazarları hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Armatür sektörünün yaklaşık 3 milyar dolar gibi bir ithalatının olduğunu aktaran Turhan, buna karşılık, 2 milyar dolara yakın bir ihracatın olduğunu, ürünlerinin 11 ila 15 dolar arasında değiştiğini, çoğu ürünlerin orta veya yüksek teknoloji gerektiren ürünler olması sebebiyle katma değerli ürünler olduğunu bildirdi.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdüAhududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Fındık alım fiyatı üreticiyi memnun ettiFındık alım fiyatı üreticiyi memnun etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
armatür HISİAD

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Kilosu 4 euroya ihraç ediliyor

Kilosu 4 euroya ihraç ediliyor

İkinci el otomobilde kritik uyarı!

İkinci el otomobilde kritik uyarı!

Türkiye'den Rusya'ya çağrı!

Türkiye'den Rusya'ya çağrı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

Fındık alım fiyatı üreticiyi memnun etti

Fındık alım fiyatı üreticiyi memnun etti

İSO destekli 38 meslek lisesinde doluluk oranı yüzde 100

İSO destekli 38 meslek lisesinde doluluk oranı yüzde 100

DeFacto’dan yeni çanta ve ayakkabı koleksiyonu

DeFacto’dan yeni çanta ve ayakkabı koleksiyonu

Kurban Bayramı ekonomisi 24 milyar lira

Kurban Bayramı ekonomisi 24 milyar lira

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,075 liraya ve yoksulluk sınırı 6,760 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,075 liraya ve yoksulluk sınırı 6,760 liraya yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.