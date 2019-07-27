Hırdavat ve armatür sektörü ihracat için güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - İhracatın önemli sektörlerinden olan Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ve Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği (ARMATÜR) arasında iyi niyet protokolü imzalandı.

HISİAD ve ARMATÜR'ün ortak açıklamasına göre, ihracatın katma değer yaratarak artması konusunda seferberlik sürerken, hırdavat ve armatür sektörü de bu hususta önemli bir iş birliğine imza attı.

Halihazırda, ortak işler yapan iki sektörün önemli kuruluşları, HISİAD ve ARMATÜR, iyi niyet protokolü imzaladı. Yapılan protokol kapsamında, iki derneğin etkinlikleri birbirlerine açık olacak. Hedefte ise yerli üretimi artırmak, bu ürünleri tüm dünyaya ihraç etmek bulunuyor.

Bu yılın ocak ayında kurulan ARMATÜR ve mayıs ayında faaliyete geçen HISİAD, çok yeni iki dernek olmalarına karşın, attıkları hızlı adımlarla ortak paydada birleşen sektörlerini geliştirmek adına yoğun çaba sarf ediyor.

Açıklamada görüşlerine HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, iki derneğin ortak işler yaptığını ve ortak paydaşlarının olduğunu belirtti. Sektör olarak birbirlerini tamamladıklarını ifade eden Tecdelioğlu, şunları kaydetti: