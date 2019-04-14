İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Bütünleşik güvenlik algoritmaları geliştiren Türk girişimi Eyedius'un Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Talat Tuna, "Hırsızlar da Ar-Ge yapıyor. Daire soyan basit hırsızlıklar yerine sırt çantasında taşıdığı bilgisayarı ile yanınıza oturup Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) kartınızı kopyalayan, bununla izinsiz geçişler yapan hırsızlar var. Sahte plaka ve lüks model araçlar ile sitelere giriş yapan adeta 'hırsızlık 4.0' sürecini başlatan hırsızlar bulunuyor. Bu nedenle güvenlik alanında teknolojiye daha hakim olmamız gerekiyor." dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent girişimlerinden Eyedius'un CEO'su Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eyedius'un kurucu ortaklarının 2013 yılından bu yana yapay zeka dünyasında yazılım geliştirdiğini, güvenlik teknolojilerine odaklanan çalışmalar yaptıklarını söyledi. Tuna, şirketin geliştirdiği çözümlere ilişkin şu bilgileri verdi: "Eyedius olarak tamamen yerli ürün anlayışımızı destekleyen, ülkemizin ithalat maliyetlerini ve teknolojik atıkları azaltmak adına piyasaya sunduğumuz patentli yeni ürünümüz Eyedius Pass, kullanıcıların cep telefonları aracılığıyla yüz tanıma yaparak giriş-çıkış kontrolü ve personel performans ölçümü yapılmasını sağlayan mobil uygulamadır. Uygulama sayesinde kapı, turnike gibi fiziksel alanlardan yalnızca cep telefonu kullanarak geçiş yapılabilir, açık alanlarda ise konum bazlı kontroller gerçekleştirilebilir. Eyedius Premium ise kullanıcıların sahip olduğu kameralardan gelen görüntüleri 7 gün 24 saat izleyen ve gerçek zamanlı uyarılar ile kullanıcısını uyaran akıllı asistan uygulaması. Kullanıcılar, alarm ve uyarıları cep telefonlarına da gerçek zamanlı olarak alabilirken, aynı zamanda bu uyarıları video halinde Eyedius sunucularında saklama ile veri depolamada tasarruf edebiliyorlar. Öte yandan, güvenlik ekiplerinin alarm durumunda olay yerine yönlendirme hızı ile performans değerlendirmesi de bu uygulama sayesinde ölçümlenebiliyor."

- Kamera, turnike ve bariyerlere entegre Gökhan Talat Tuna, Eyedius'un, kullanıcının güvenliğini sağlamak için kullanılan tüm kamera, turnike, bariyer gibi mevcut donanımlara entegre olarak, hepsini tek bir çatı altında yönettiğini, bu sayede birbiri ile iletişim kurmaya başlayan donanımların daha verimli çalışır hale geldiğini söyledi. Bulut tabanlı teknolojisi ile anlık uyarı ve izinler üreten Eyedius'un, üye, ziyaretçi yönetimini eksiksiz ve tek platformda yönetilmesine yardımcı olduğunu ifade eden Tuna, Eyedius uygulamasının, mesai denetimleri ile de verimliliği artırdığını kaydetti. Tuna, tüm bu çalışmalara ek olarak güvenlik kameralarında da sınır kontrollerini 7 gün 24 saat gerçekleştirerek yetkisiz girişlerin önüne geçen Eyedius teknolojisinin, kurumsal müşterilere bütüncül güvenlik yönetimi imkanı sunduğunu anlattı. Eyedius olarak 2018'de 10 büyük ölçekli kuruma çeşitli algoritma çözümleri sattıklarını, bu uygulamalar esnasında ekip olarak saha deneyimlerini de artırdıklarını belirten Tuna, şunları kaydetti:

"Kurumsal müşterilere bütüncül güvenlik çözümleri sağlayan Eyedius olarak geçen sene 2 milyon liraya yakın ciro ürettik. Paralel olarak 2018 ve 2019’un birinci dönemi, bizim için yeni nesil güvenlik çözümlerimizin bütüncül yapısını tamamlamak ve büyük resmi oluşturmak için gerekli yazılım geliştirmeleri yapmak için de iyi bir fırsat oldu. 2019’un ikinci döneminde artık farklı müşteri gruplarının farklı seviyelerdeki güvenlik ihtiyaçlarına paket çözümler sunabildiğimiz ve mümkün olduğunca küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanacağımız yoğun bir satış strateji dönemine giriyoruz." - "Evden ayrıldığımızı anladığı anda kamera sistemini aktif hale getirebiliyor" Eyedius CEO'su Tuna, günümüzde hırsızlık yöntemlerinin de değiştiğini ifade ederek, "Ne yazık ki artık günümüzde eski tip hırsızlık senaryoları yok. Hırsızlar da Ar-Ge yapıyor. Daire soyan basit hırsızlıklar yerine sırt çantasında taşıdığı bilgisayarı ile yanınıza oturup RFID kartınızı kopyalayan, bununla izinsiz girişler yapan hırsızlar var. Para çalmak yerine Bitcoin sunucularına saldırıyorlar ya da sahte plaka ve lüks model araçlar ile sitelere giriş yapan adeta 'hırsızlık 4.0' sürecini başlatan hırsızlar bulunuyor. Bu nedenle güvenlik alanında teknolojiye daha hakim olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Güvenliği sağlamak için kullanılan donanımların birbiriyle iletişim kuramadığı takdirde güvenlik verimi elde etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Tuna, şöyle devam etti: "Teknoloji tahmin edilemeyen bir hızla ilerlerken, verimli kullanılamayan donanımlarla yapılan bu güvenlik zırhı, çoğu zaman üst üste yığılmış samanın alev alması gibi bizlere yük olan verimsiz çözümlerden oluşuyor. Artık güvenliği sağlamak için kamera, alarm sistemleri gibi pek çok donanım alınmasına rağmen bunları daha akıllı hale getirmek elimizde. Yapay zekaya sahip yazılımımız ile eski teknolojiye sahip donanımlar daha akıllı ve güvenliğimizi koruyan cihazlar haline gelebiliyor. Yapay zeka artık her yerde... Yazılımımız sayesinde evimizde kullandığımız mobil cihazlarımız evden ayrıldığımızı anladığı anda evdeki kamera sistemini aktif hale getirebiliyor ya da sizi sesinizden tanıyarak kapınızı açabiliyor." - "Cep telefonu dışında ek donanım ihtiyacı yok" Gökhan Talat Tuna, Türkiye'de kamu ve özel sektör kurumları başta olmak üzere yüz binlerce personelin kullandığı personel kartlarının mobil uygulamalara evrilmesi gerektiğini söyledi.