FİNANS

Hırvatistan heyetinden ATO'ya ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Hırvatistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, istenen seviyenin çok gerisinde kaldı" - "Bu rakamı yukarı taşımak, özellikle de Ankara ile Hırvatistan arasındaki ticareti geliştirmek için ATO olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hırvatistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin istenen seviyenin çok gerisinde kaldığını belirterek, "Bu rakamı yukarı taşımak, özellikle de Ankara ile Hırvatistan arasındaki ticareti geliştirmek için ATO olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ve Zagreb Belediye Başkan Yardımcısı Olivere Majic'in ATO'yu ziyaret ettiğini bildirdi.

İki ülkenin tarihi bağlarla bağlı olduğuna ancak ticaret hacminin istenen seviyenin çok gerisinde kaldığına işaret eden Baran, Türk iş adamlarının söz konusu ülkede ev tekstili, inşaat malzemeleri gibi perakende ticaret yatırımlarının da aralarında olduğu alanlarda 350 milyon avroluk yatırımları bulunduğunu bildirdi.

Baran, iki ülke Cumhurbaşkanının da ticaret hacminin artmasına yönelik taleplerini dile getirdiğini hatırlatarak, "Bu rakamı yukarı taşımak, özellikle de Ankara ile Hırvatistan arasındaki ticareti geliştirmek için ATO olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Türkiye ve Hırvatistan demiryolu ağları, havayolu ve liman işletmeciliği konularında oldukça iyi durumda. Hırvatistan'ı ticaretimizi geliştirmenin, Avrupa'ya açılmanın önemli bir kapısı haline getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, 2020 yılının ilk yarısında AB dönem başkanlığı üstlenecek Hırvatistan'dan Türkiye için AB'ye üyelik konusunda destek beklediklerini vurguladı.

- "Türkiye lojistikte lider"

Büyükelçi Cvitanovic de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 katına çıkartılması gerektiğini ifade ettiğini anımsattı.

Türkiye'nin lojistikte lider olduğuna dikkati çeken Cvitanovic, lojistik alanında iş birliği yapmayı önerdi. Hırvatistan'ın Batı Avrupa yolu üzerinde limanları bulunduğunu belirten Büyükelçi, şunları kaydetti:

"Zagreb'in konumu, lojistik açıdan komşu ülkelerden daha avantajlı. Bu kapsamda depolama ve diğer alanlarda farklı avantajlar sağlayan lojistik anlaşmalar yapabiliriz ve Zagreb bir merkez olarak Avrupa içine göndermeler sınıra takılmadan, beklemeden kolaylıkla yapılabilir. Zagreb'in lojistik merkez olarak kullanılması, hem ürünlere değer katacak hem de iki ülke arasındaki işbirliğini artıracak. Hırvatistan olarak dış politikamızın yönü bu noktada Türkiye'yi desteklemek olacaktır. Bütün enerjimizi harcayacağımız konu birlikte olmak ve bu birlikteliği güçlendirmek olacaktır."

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ATO Gürsel Baran Zagreb Belediye Başkan Yardımcısı Olivere Majic

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