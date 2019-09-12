Hırvatistan heyetinden ATO'ya ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hırvatistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin istenen seviyenin çok gerisinde kaldığını belirterek, "Bu rakamı yukarı taşımak, özellikle de Ankara ile Hırvatistan arasındaki ticareti geliştirmek için ATO olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ve Zagreb Belediye Başkan Yardımcısı Olivere Majic'in ATO'yu ziyaret ettiğini bildirdi.

İki ülkenin tarihi bağlarla bağlı olduğuna ancak ticaret hacminin istenen seviyenin çok gerisinde kaldığına işaret eden Baran, Türk iş adamlarının söz konusu ülkede ev tekstili, inşaat malzemeleri gibi perakende ticaret yatırımlarının da aralarında olduğu alanlarda 350 milyon avroluk yatırımları bulunduğunu bildirdi.

Baran, iki ülke Cumhurbaşkanının da ticaret hacminin artmasına yönelik taleplerini dile getirdiğini hatırlatarak, "Bu rakamı yukarı taşımak, özellikle de Ankara ile Hırvatistan arasındaki ticareti geliştirmek için ATO olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Türkiye ve Hırvatistan demiryolu ağları, havayolu ve liman işletmeciliği konularında oldukça iyi durumda. Hırvatistan'ı ticaretimizi geliştirmenin, Avrupa'ya açılmanın önemli bir kapısı haline getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.