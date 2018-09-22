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Hisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşun

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 22:13 | Son Güncelleme

ANKARA Ticaret Odası'nın (ATO) Bolu'da düzenlediği Ekonomik İstişare Toplantısı'nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bırakın siyaseti, futbolu.

Hisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşun

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- ANKARA Ticaret Odası'nın (ATO) Bolu'da düzenlediği Ekonomik İstişare Toplantısı'nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bırakın siyaseti, futbolu. Nasıl para kazanacağız onu konuşun. Onu konuştukça insan oraya odaklanır. Ne konuşulursa insan ona odaklanır" dedi.
Ankara Ticaret Odası'nın tarafından Bolu'da 28'inci Meclis üyelerinin katılımıyla Ekonomik İstişare Toplantısı düzenlendi. Bolu Dağı mevkiinde bulunan otelde düzenlenen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Ziraat Bankası Genel Başkanı Hüseyin Aydın, Bolu Valisi Aydın Baruş, ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO üyesi işadamları katıldı.
Toplantıda konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Fuar alanının olmaması Ankara’nın yıllardır eksikliği. Ankara’da fuar alanı olmaması nedeniyle birçok uluslararası fuarı başka ülkelere kaptırdık. Biz burada yaşıyoruz kardeşim. Savunma sanayi fuarları, uçak sanayisi fuarları hepsi elimizden gitti. Hizmet verecek bir altyapı yoktu gitti. Bir belediye başkanının başarısını ölçeceksen o şehre ne kadar ekonomik katkı verdiğine bakacaksın. Ben bununla ölçüyorum. Gerisi hikaye. Gerisi futbolu konuşmak gibi. Başarı kriterini esas etmezsek o zaman başka kriterler devreye giriyor. Bu da ekonomik olmak zorunda. Parası olan kuralı koyuyor dünyada. Ekonomide de parası olan kuralı koyuyor. Eğer sen bunu koydurmak istiyorsan zengin olmak durumundasın. Zenginlik de iş üretmekle, üretmekle, ihraç etmekle ve istihdamda bitiyor. O yüzden bu işin başı bu. Girişimcilik olmadan zengin olabilme şansınız yok. Bana hep sorarlar; 'Kayserili olmanın sırrı nedir? Başarılı olmanın sırrı nedir?' diye. Bakın yakın zamana kadar Kayseri’de 2 şey konuşulmazdı. Bunlar siyaset ve futboldur. Bugün hepiniz Fenerbahçe’nin teknik direktörü olursunuz. Durum kötü ya. Hangi oyuncuyu oynattı. Vay onu oynattı, bunu oynatmadı. Bakın Türkiye’yi hepimiz herkesten daha iyi yönetiriz. Hepimiz evimizde bunu konuşuyoruz. Kardeşim sanane. Gittin oyunu verdin ya. Verdin oyunu işin bitti. Girişimciliği konuşun. Kayseri eskiden öyle yapardı. Akşam oturur kim ne kazandı, nasıl kazandı onu konuşurdu. Başka bir şey konuşmazlardı. Nasıl para kazanacağım? diye düşünürlerdi. Bırakın siyaseti futbolu. Nasıl para kazanacağız onu konuşun. Onu konuştukça insan oraya odaklanır. Ne konuşulursa insan ona odaklanır” dedi.
Toplantı çeşitli konuşmacıların sunumları ve ödül törenleri ile devam etti.

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Hisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşunHisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşunHisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşun

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