Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomideki çalkantılı sürecin geçici olduğunu belirterek, ''Hepimiz Türkiye için varız. İnanıyorum ki bu teker bu tümsekte kalmayacak'' dedi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve TOBB tarafından Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO), 'Reel sektör-Finans sektörü Diyalog Güçlendirme' toplantısı düzenlendi. Etkinliğe TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, oda başkanları, işadamları ve finans sektörünün temsilcileri katıldı. Bir bölümü basına açık olarak yapılan İstanbul, Denizli, İzmir ve Konya'dan sonra 5'incisi Kayseri'de düzenlenen toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Türkiye Bankalar Birliği ile bir ilki gerçekleştiriyor ve Anadolu'da diyaloğ toplantıları düzenliyoruz. 4 ilden sonra şimdi Kayseri'deyiz. Bankalarımız reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indi. Başta TBB Başkanı Hüseyin Aydın olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörü birbirini daha iyi anlayacak ve ortak çözümler geliştirecek. Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız'' diyerek sözlerine başladı.