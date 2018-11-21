FİNANS

Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 16:05 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomideki çalkantılı sürecin geçici olduğunu belirterek, ''Hepimiz Türkiye için varız.

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomideki çalkantılı sürecin geçici olduğunu belirterek, ''Hepimiz Türkiye için varız. İnanıyorum ki bu teker bu tümsekte kalmayacak'' dedi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve TOBB tarafından Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO), 'Reel sektör-Finans sektörü Diyalog Güçlendirme' toplantısı düzenlendi. Etkinliğe TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, oda başkanları, işadamları ve finans sektörünün temsilcileri katıldı. Bir bölümü basına açık olarak yapılan İstanbul, Denizli, İzmir ve Konya'dan sonra 5'incisi Kayseri'de düzenlenen toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Türkiye Bankalar Birliği ile bir ilki gerçekleştiriyor ve Anadolu'da diyaloğ toplantıları düzenliyoruz. 4 ilden sonra şimdi Kayseri'deyiz. Bankalarımız reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indi. Başta TBB Başkanı Hüseyin Aydın olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörü birbirini daha iyi anlayacak ve ortak çözümler geliştirecek. Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız'' diyerek sözlerine başladı.

'BU TEKER BU TÜMSEKTE KALMAYACAK'

Hisarcıklıoğlu son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler gözlediklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü :

''Ekonomiye ilişkin önerilerimizi hükümete ilettik ve iletmeye devam ediyoruz. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşmasında kapıların açık tutulmasının hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler var. Ancak, ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Bu konuda odalarımız ve borsalarımdan gelen ve bizim de hükümete ilettiğimiz 4 sektördeki vergi indirimleri hayata geçti. Hükümetimiz böylece ilk adımı attı. Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif hale getirildi. Dün de ödeme sıkıntısına düşen, düzgün mükelleflerin SGK borçlarının 60 ay vadelendirilmesi sağlandı. Tüm bu önlemler piyasaya moral veriyor, ticareti destekliyor. Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Son 25 senede iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik ve yola devam ettik. Bu sıkıntı günleri aşmak için, reel sektör ile finans sektörü el ele vermiş durumda. Çünkü hepimiz Türkiye için varız. İnanıyorum ki bu teker bu tümsekte kalmayacak.''

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın da, yaptığı konuşmada, ''Bankalar Birliği olarak ekonominin olumlu yönde seyrettiğini söyleyebilirim. Reel sektörle biz finans sektörü olarak aynı gemideyiz. Hızlı koşuyoruz.. Elbette eksiklerimiz oluyor. Özeleştiri yapıyoruz ve yapacağız'' dedi.

Sevişme sahnelerini gördüklerinde şoke oldular!Sevişme sahnelerini gördüklerinde şoke oldular!
Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş ForumuTekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu
Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokadoAlanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Erdoğan: Bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız!

Erdoğan: Bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da 2018 turizminde artış

Bodrum'da 2018 turizminde artış

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet

Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet

Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor

Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor

Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.