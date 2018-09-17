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Hisarcıklıoğlu: Dünyada ekonomik yarış şehirler içinde başladı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 19:47 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünyada ülkeler arasında ekonomik yarış bitti, şehirler içinde başladı.

Hisarcıklıoğlu: Dünyada ekonomik yarış şehirler içinde başladı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünyada ülkeler arasında ekonomik yarış bitti, şehirler içinde başladı. Para şehirlerde, onun için herkes şehrine daha katkı sağlamış durumda" dedi.
Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen '10'uncu Uluslararası Kervansaray Buluşmaları' konulu konferansa TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmacı olarak katıldı. Yerel Yönetimin Kalkınmadaki Rolü konusunda açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin son yıllarda oldukça geliştiğini söyledi. Kendilerinin AK Parti döneminde valilerin, büyükelçiliklerin makamlarına girebildiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, devletlerin düşünce yapısını değiştirmeden kalkınmanın zor olduğunu dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, zenginliğin tek yolunun ekonomiden, iş yapmaktan, üretmekten geçtiğini belirterek, "Dünyada, 1950'lerde 1 milyon nüfusun üzerinde olan şehir sayısı 77 iken, bugün itibariyle bu rakam 436'ya ulaşmış. Artık şehirler geçim, yaşam merkezi olmuş, şehir ekonomisi konuşuluyor. Dünyada ülkeler arasında ekonomik yarış bitti, şehirler içinde başladı. Para şehirlerde, onun için herkes şehrine daha katkı sağlamış durumda. Bugün yıldız şehirler birbirleriyle yarış ediyor, ülkeler değil. Bugün Türkiye'de kırsal kesimden göçü de tamamlamış durumda. Artık şehirler esas üretim merkezi, ana aktör oluyor dünyada" diye konuştu.
Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na fahri hemşerilik beratı verildi.

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Hisarcıklıoğlu: Dünyada ekonomik yarış şehirler içinde başladıHisarcıklıoğlu: Dünyada ekonomik yarış şehirler içinde başladıHisarcıklıoğlu: Dünyada ekonomik yarış şehirler içinde başladı

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