Hisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz

Adem GÜNGÖR/ARTVİN,(DHA)- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomideki sıkıntılar ve döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin değerlendirmede bulundu, teşvik ve desteklerin artık daha önemli hale geldiğini belirti. Döviz, faiz, enflasyonun üçünün birden yükseldiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Piyasada bir yavaşlama var. Basından izliyorsunuzdur. Siyasetçiler ve iktisatçılar, epeydir bu nedeni tartışıyor. Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ekonominin geleceğinin tartışıldığı ve başarılı işadamlarının ödüllendirildiği istişare toplantısına katıldı. Programda konuşan ve girişimcilerle iftihar ettiğini söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yatırım yapan, istihdam sağlayan insanların Türkiye’nin zenginleşmesine katkıda bulunduğunu söyledi.​ Hisarcıklıoğlu başarılı çalışmalara imza atan eski ve yeni oda başkanlarına da teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, seçimlerin geride kaldığını, el ele verip, Artvin’e ve ülkeye yeni hizmetlerde bulunma zamanının geldiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu,“Ben Artvin’in geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum. İşte yıllardır hayali kurulan, Cankurtaran Tüneli açıldı. Rize-Artvin-Ardahan karayolunda, Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli oldu. Cankurtaran Tüneli ile Artvin, bir lojistik geçiş merkezi olacak ve turizmin de gelişmesini sağlayacak. Rize-Artvin Havalimanı da açılıyor. Öte yandan biz de TOBB olarak, Sarp Sınır Kapısı'nı modernize ediyoruz. Çalışmalarımız bitmek üzere. İnşallah kullanım kapasitesini 2 katına çıkarmış olacağız" dedi. 'NEFES KREDİSİ’NDE YENİ FAZ BAŞLATTIK' TOBB olarak, geçen hafta yeni bir adım daha attıkları kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Sizlerden gelen talep üzerine, TOBB Nefes Kredisi'nde yeni bir faz başlattık. 81 ildeki tüm odalar ve borsalarla TOBB, elimizdeki tüm kaynakları bir araya getirdik. Yıllık yüzde 22 faiz, azami 200 bin lira olmak üzere 6 ayı ödemesiz 18 ay vadeli kredi için de KGF kefaleti olacak. Yani teminat bulma işini de kolaylaştırdık. Bir diğer önemli sıkıntımız, istihdam maliyetleri. Bu konuda da hükümetimizle İstihdam seferberliği başlatmıştık, hala devam ettiriyoruz” diye konuştu. 'PİYASADA BİR YAVAŞLAMA VAR' Ekonomideki sıkıntılara da dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, teşvik ve desteklerin artık daha önemli hale geldiğini bildirdi. Döviz, faiz, enflasyon; üçünün birden yükseldiğine işaret eden TOBB Başkanı şöyle dedi: “Piyasada bir yavaşlama var. Basından izliyorsunuzdur. Siyasetçiler ve iktisatçılar, epeydir bu nedeni tartışıyor. Kimi yurtiçi kaynaklı diyor, kimi yurtdışı kaynaklı. Bu tartışmalara dahil olmak bizim işimiz değil. Biz işin teorisiyle değil işin pratiğiyle uğraşırız. Somut hareket etmeyi severiz. O yüzden son 1 aydır hükümetimizle, ekonomi yönetimiyle sürekli istişare içindeyiz. Devamlı sizlerle temasta olduğumuzdan, sizleri yerinde ziyaret edip görüştüğümüzden, sizden gelen sıkıntı ve önerileri de doğrudan kendilerine iletiyoruz. Biz ileteceğiz. Onlar da uygun gördükleri kararları alıp, uygulayacaklar. Birbirimizi ötekileştirmeyelim. Bakın sadece son 25 senede, iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik, yola devam ettik. İnşallah yine hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz. Allah sizlerden razı olsun, başarılarınız daim olsun” Hisarcıklıoğlu, Evliya Çelebi’nin, “Artvin’e gittim, dünya güzeli yeşillik; kahve ikram ettiler, fincanı koyacak düz yer bulamadım” şeklindeki sözleriyle konuşmasını tamamladı, kentte bulunmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

