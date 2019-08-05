Hisarcıklıoğlu: Prototipimizin ilk modelini inceledik

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik" dedi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter'daki hesabından, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Hisarcıklıoğlu, mesajında, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla TOGG yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik" dedi.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Yönetim Kurulu üyelerinden Ethem Sancak, Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ve Taha Yasin Öztürk de katıldı.

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