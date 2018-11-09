Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu, "Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz. Ben diyorum ki bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız biz. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız biz. Ama tümsekten inerken hızla ineriz" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 50'nci yılı nedeniyle bir otelde toplantı düzenlendi. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu'nun yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Sülü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

'KIZLARINIZI MUHAKKAK İŞİNİZE DAHİL EDİNİZ'

Rifat Hisarciklıoğlu yaptığı konuşmada, sanayicilerin kızlarını da işlerine dahil etmesini istedi. ESO Meclis üyesi seçilen iki kadın üye Pınar Cengiz ve Nilay Güneş Erdemir'i kürsüye davet ederek kutlayan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

"Babalarını kutlamak lazım. Kızlarını bizzat işin başında işin içine dahil etmişler. Eğer bu ülke kalkınacaksa, zenginleşecekse ancak girişimcisiyle zengin olabilir. Ne kadar çok girişimcin var o kadar zenginsin. Erkekler olarak biz ülkeyi ancak buraya kadar getirebildik. Ama bugüne kadar kullanmadığımız potansiyelimiz kadınlarımız, genç kızlarımız ve özellikle sanayici babalardan ricam genç kızlarınızı da muhakkak işinize dahil edin. Onları da girişimci yapın ki bu ülke daha hızlı zenginleşsin."