FİNANS

Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara "faiz indirimi ve yapılandırma" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Faizlerin bir süredir geriye doğru gidişini memnuniyetle takip ediyoruz ancak bu haliyle bile küresel rekabete uygun değil" - "Merkez Bankası faizlerindeki indirimin banka kredi faizlerine yeterince yansıtılmadığını üzülerek görüyoruz. Kamu bankaları bu yönde hızlı adımlar attı. Ne yazık ki özel bankalarda aynı yaklaşımı yeterince göremiyoruz. Hem faiz indirimi hem de kredi yapılandırmalarında firmalarımıza zorluk çıkarıyorlar" - "Bankalarımıza yeniden bir çağrı yapmak istiyorum; hepimiz aynı gemideyiz, birlikte çalışalım, yapılandırmaları hızla bitirelim. Üretimin, istihdamın, yatırımların önü açılsın, Türkiye'nin önü açılsın"

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüksek faizin, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden olduğunu belirterek, "Faizlerin bir süredir geriye doğru gidişini memnuniyetle takip ediyoruz ancak bu haliyle bile küresel rekabete uygun değil." dedi.

Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yeni yönetimiyle, arzu ettikleri proaktif hareketi başlattığını ve politika faizini cesur bir şekilde düşürdüğünü ifade etti.

Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak Bankanın politika faizini indirmeye devam etmesini beklediklerini, enflasyondaki gerileme ve dünya piyasalarının genelinde yaşanan faiz düşüşleriyle yeni faiz indirimi için uygun koşulların oluştuğunu söyledi.

Yüksek faizin, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Faizlerin bir süredir geriye doğru gidişini memnuniyetle takip ediyoruz ancak bu haliyle bile küresel rekabete uygun değil. Reel sektör üzerindeki finansman yükünün daha da azaltılması gerekiyor." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, politika faizindeki indirimin bankaların kredi faizlerine yeterince yansıtılmadığını üzülerek takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kamu bankaları bu yönde hızlı adımlar attı. Ne yazık ki özel bankalarda aynı yaklaşımı yeterince göremiyoruz. Hem faiz indirimi hem de kredi yapılandırmalarında firmalarımıza zorluk çıkarıyorlar. Bankalar, kısa vadeli düşünmeyi bırakıp ellerini taşın altına koymalılar."

- "Kredi yapılandırmaları hızla hayata geçirilmeli"

Kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasının reel sektör açısından bir diğer önemli konu başlığı olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Anadolu'nun dört bir tarafında nakit akışlarında kısa vadeli sıkıntı yaşamalarına karşın verimli ve düzgün çalışan pek çok işletme bulunduğunu söyledi.

Bu firmaların üretime, ihracata ve istihdama katkı sağladıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, söz konusu işletmelerin ülkenin milli serveti olduğunu ve korunmaları gerektiğini, buna karşın özel bankaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda yeterince hızlı davranmadıklarını ve firmaları beklettiklerini ifade etti. Hisarcıklıoğlu şu değerlendirmede bulundu:

"Bu nedenle reel sektörümüz kan kaybediyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, bu konuyu yakından takip ederek bankaların önünü açan düzenlemeyi hayata geçirdi ama bankalar hala beklemede. Çerçeve sözleşme müzakereleri aylardır devam ediyor. Kredi yapılandırmalarının hızla hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bankalarımıza yeniden bir çağrı yapmak istiyorum; hepimiz aynı gemideyiz, birlikte çalışalım, yapılandırmaları hızla bitirelim. Üretimin, istihdamın, yatırımların önü açılsın, Türkiye'nin önü açılsın."

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

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