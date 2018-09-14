BERLİN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Almanya’nın Avrupa’nın iki önemli ekonomik gücü olduğunu belirterek, "Almanya ile dostluğumuz ve ortaklığımız köklüdür. Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının kazananları olacak. Türkiye’ye güvenmeye devam edin." dedi. Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını söyledi. Korumacılık ve popülizmin iş dünyasının önündeki en büyük engel olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’ni (AB) de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan en iyi dayanışma örneği olarak gösterdi. Alman iş adamlarının 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’nin yanında yer alarak yatırımlarına devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Bir numaralı ticaret ortağı. Ticaret hacmimiz yaklaşık 35 milyar avrodur. Aynı zamanda Almanya, Türkiye’deki en önemli yatırımcı ülkedir. Halen 7 bin 110 Alman sermayeli şirket, Türkiye’de faaliyet göstermektedir. 2002-2017 arasında Almanya’dan Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırım tutarı 8 milyar avroya ulaşmıştır. Aynı dönemde Türkiye’den Almanya’ya 2 milyar avro civarında doğrudan yatırım gerçekleşmiştir.

Almanya’da yaşayan 3,5 milyon civarındaki, büyük çoğunluğu Alman vatandaşı olan Türkler, ülkelerimiz arasında köprü görevini yerine getiriyor. Onların Alman toplumuna ve Alman ekonomisine entegre olmasıyla gurur duyuyoruz. Türk insanının en büyük özelliğini bu 3,5 milyon insanda görebilirsiniz. Dün işçi olarak gelenlerin torunları bugün girişimci olmuş durumda, iş yeri açıyor, üretim tesisi kuruyor. Bu büyük başarı. Almanya’nın üretimini, istihdamını artırıyor, ekonomik büyümesine katkı sağlıyor. 80 bin civarında Türk kökenli Alman girişimci, Almanya’da 50 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. 2017 yılı itibarıyla, Türk kökenli girişimcilerimiz yaklaşık 52 milyar avro ciro gerçekleştiriyor. Almanya da kazanıyor, Alman ekonomisine katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda, 500 binin üzerinde istihdam sağlıyor." - "Türkiye’ye güvenmeye devam edin" Türkiye’nin Avrupa ile entegre hale gelmiş olmasının, bu dönemde hem Türkiye, hem de başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa için önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bununla ilgi tek bir çarpıcı örnek vereyim. Bugün AB en çok otomobili nereden ithal ediyor, biliyor musunuz, Türkiye’den. Japonya bizim arkamızda ikinci sırada, Kore üçüncü, ABD ise beşinci. Öte taraftan, AB’nin en çok oto ihraç ettiği ülkeler içinde Türkiye, ABD ve Çin’den sonra üçüncü sırada. İki ülkenin ekonomisi birbiriyle iç içe. Beraber çalışırsak, kazanırız. Yani gerçekten birbirimizin ortağı durumundayız, birbirimize destek olup birlikte kazanmalıyız.” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine yeni bir ivme katacağına işaret ederek, "Dün Türkiye’ye güvenip yatırım yapanlar kazandı. İş birliğimizi, ticaretimizi artırmaya devam edelim. Bu fırsatları kaçırmayın. Alman iş adamlarını Türkiye’de yatırım yapmaya davet ediyorum. Türkiye ve Almanya Avrupa’nın iki önemli ekonomik gücü. Dostluğumuz ve ortaklığımız köklü. Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının kazananları olacak. Türkiye’ye güvenmeye devam edin." mesajını verdi.

\ - “Korumacılık bizi endişelendiriyor” Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer de Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu gibi günlerin önemine dikkati çekerek, ''Bugün Alman ekonomisinin evini sizlere açtığımız gibi yüreğimizi de açtık'' ifadesini kullandı. İş insanları için önemli olanın refah, istikrar ve barış olduğunu vurgulayan Schweitzer, birbirine güvenmenin de bunların arasındaki en önemli olan faktör olduğunu belirtti. Schweitzer, küreselleşme ve dijitalleşme çağında çoğu ekonominin korumacılığa dönüş yönünde olduğuna dikkati çekerek, bunun kendilerini endişelendirdiğini ifade etti.