FİNANS

Hisarcıklıoğlu'ndan "Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının kazananları olacak" mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Almanya ile dostluğumuz ve ortaklığımız köklüdür. Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının kazananları olacak. Türkiye’ye güvenmeye devam edin" - Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Eric Schweitzer: - "Bugün Alman ekonomisinin evini sizlere açtığımız gibi yüreğimizi de açtık" - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın: - "Sadece ekonomik alanda değil bizlerin, Türklerin ve Almanların daha fazla konuşması ve diyalog için de olması gerekiyor"

BERLİN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Almanya’nın Avrupa’nın iki önemli ekonomik gücü olduğunu belirterek, "Almanya ile dostluğumuz ve ortaklığımız köklüdür. Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının kazananları olacak. Türkiye’ye güvenmeye devam edin." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.

Korumacılık ve popülizmin iş dünyasının önündeki en büyük engel olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’ni (AB) de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan en iyi dayanışma örneği olarak gösterdi. Alman iş adamlarının 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’nin yanında yer alarak yatırımlarına devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Bir numaralı ticaret ortağı. Ticaret hacmimiz yaklaşık 35 milyar avrodur. Aynı zamanda Almanya, Türkiye’deki en önemli yatırımcı ülkedir. Halen 7 bin 110 Alman sermayeli şirket, Türkiye’de faaliyet göstermektedir. 2002-2017 arasında Almanya’dan Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırım tutarı 8 milyar avroya ulaşmıştır. Aynı dönemde Türkiye’den Almanya’ya 2 milyar avro civarında doğrudan yatırım gerçekleşmiştir.

Almanya’da yaşayan 3,5 milyon civarındaki, büyük çoğunluğu Alman vatandaşı olan Türkler, ülkelerimiz arasında köprü görevini yerine getiriyor. Onların Alman toplumuna ve Alman ekonomisine entegre olmasıyla gurur duyuyoruz. Türk insanının en büyük özelliğini bu 3,5 milyon insanda görebilirsiniz. Dün işçi olarak gelenlerin torunları bugün girişimci olmuş durumda, iş yeri açıyor, üretim tesisi kuruyor. Bu büyük başarı. Almanya’nın üretimini, istihdamını artırıyor, ekonomik büyümesine katkı sağlıyor. 80 bin civarında Türk kökenli Alman girişimci, Almanya’da 50 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. 2017 yılı itibarıyla, Türk kökenli girişimcilerimiz yaklaşık 52 milyar avro ciro gerçekleştiriyor. Almanya da kazanıyor, Alman ekonomisine katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda, 500 binin üzerinde istihdam sağlıyor."

- "Türkiye’ye güvenmeye devam edin"

Türkiye’nin Avrupa ile entegre hale gelmiş olmasının, bu dönemde hem Türkiye, hem de başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa için önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bununla ilgi tek bir çarpıcı örnek vereyim. Bugün AB en çok otomobili nereden ithal ediyor, biliyor musunuz, Türkiye’den. Japonya bizim arkamızda ikinci sırada, Kore üçüncü, ABD ise beşinci. Öte taraftan, AB’nin en çok oto ihraç ettiği ülkeler içinde Türkiye, ABD ve Çin’den sonra üçüncü sırada. İki ülkenin ekonomisi birbiriyle iç içe. Beraber çalışırsak, kazanırız. Yani gerçekten birbirimizin ortağı durumundayız, birbirimize destek olup birlikte kazanmalıyız.” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine yeni bir ivme katacağına işaret ederek, "Dün Türkiye’ye güvenip yatırım yapanlar kazandı. İş birliğimizi, ticaretimizi artırmaya devam edelim. Bu fırsatları kaçırmayın. Alman iş adamlarını Türkiye’de yatırım yapmaya davet ediyorum. Türkiye ve Almanya Avrupa’nın iki önemli ekonomik gücü. Dostluğumuz ve ortaklığımız köklü. Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının kazananları olacak. Türkiye’ye güvenmeye devam edin." mesajını verdi.
\

- “Korumacılık bizi endişelendiriyor”

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer de Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu gibi günlerin önemine dikkati çekerek, ''Bugün Alman ekonomisinin evini sizlere açtığımız gibi yüreğimizi de açtık'' ifadesini kullandı.

İş insanları için önemli olanın refah, istikrar ve barış olduğunu vurgulayan Schweitzer, birbirine güvenmenin de bunların arasındaki en önemli olan faktör olduğunu belirtti.

Schweitzer, küreselleşme ve dijitalleşme çağında çoğu ekonominin korumacılığa dönüş yönünde olduğuna dikkati çekerek, bunun kendilerini endişelendirdiğini ifade etti.

\

- "Alman iş insanları Türkiye'ye ilgilerini kaybetmedi"

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da ekonomik diyalog toplantısının önemine işaret ederek, ''Sadece ekonomik alanda değil bizlerin, Türklerin ve Almanların daha fazla konuşması ve diyalog içinde olması gerekiyor. Birbirimize empati duymamız, dayanışma göstermemiz lazım. İlişkilerimiz son birkaç yıldır zorlu sınavlardan geçiyor. İlişkilerde başlayan normalleşme süreci yapılacak ziyaretlerle daha da ivme kazanacak. Ekonomik alanda yeni ve yoğun bir döneme giriyoruz.'' diye konuştu.

İlişkilerin zor döneminde bile Alman iş insanlarının Türkiye'ye ilgilerini kaybetmediklerini gördüklerini kaydeden Aydın, Türkiye'nin iş ve yatırım potansiyelinin Almanya'da daha iyi bilinirliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

\

- Erdoğan ve Albayrak da ziyaret edecek

Hisarcıklıoğlu başkanlığında iş adamlarından oluşan heyet, Berlin'de temaslarda bulunuyor.

Türkiye ve Almanya'nın önde gelen firmaları ve kamu kuruluşlarının katılımıyla yapılan oturumlarda, yatırımlarda karşılaşılan sorunlar değerlendiriliyor ve çözüm önerileri paylaşılıyor.

TOBB'un Almanya temaslarını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ziyaretleri izleyecek. Bu ay içinde önce Bakan Albayrak'ın, ardından Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya gelerek siyasi, güvenlik, diplomatik ve ekonomik alanlarda görüşmeler yapması ve çeşitli anlaşmalara imza atması bekleniyor.

PARTNERDoğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...Doğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...
23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak
Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldiJaponya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
almanya - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu toplantısı

En Çok Okunan Haberler

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

Japonya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyor

Japonya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyor

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak

23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak

Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

Temmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira oldu

Temmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira oldu

Türkiye ve Güney Kore müteahhitleri güçlerini birleştiriyor

Türkiye ve Güney Kore müteahhitleri güçlerini birleştiriyor

İŞKUR: Ağustos'ta kayıtlı işsizler 2 milyon 751 bin 845 kişi

İŞKUR: Ağustos'ta kayıtlı işsizler 2 milyon 751 bin 845 kişi

ASÜD'den 'ABD'den süt ithalatı yapılacak' haberlerine açıklama geldi

ASÜD'den 'ABD'den süt ithalatı yapılacak' haberlerine açıklama geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.