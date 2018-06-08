Hisarcıklıoğlu'ndan Demirören ailesine taziye mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İş dünyası Erdoğan Demirören'in kaybıyla çok değerli bir duayeni kaybetti." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

İş dünyasının Demirören'in kaybıyla çok değerli bir duayeni kaybettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bir süredir tedavi görmekte olan Türk iş dünyasının ve sanayisinin değerli isimlerinden Erdoğan Demirören'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. İş hayatında önemli başarılara imza atan ve duayen bir isim olan Demirören değerli bir insandı. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ve sosyal projelere ömrünü adayan Demirören'e Allah'tan rahmet, Demirören ailesine, yakınlarına, Demirören Holding'e ve Türk iş dünyasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

