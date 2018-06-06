Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üretimin satışa dönüşmesi ve ekonominin büyütülmesi noktasında fuarcılığın hayati bir rol üstlendiğini bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, her yıl haziran ayında bir günün, Küresel Fuar Endüstrisi Birliğinin (UFI) fuarcılık endüstrisinde faaliyet gösteren 36 üyesi aracılığıyla "Dünya Fuarcılık Günü" olarak kutlandığını belirtti.
Üretimin satışa dönüşmesi ve ekonominin büyütülmesi noktasında fuarcılığın hayati bir rolü yerine getirdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak fuarcılık sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için sektörle birlikte çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de her yıl 500'e yakın fuar düzenlendiğine dikkati çekerek, Dünya Fuarcılık Günü'nün kutlanmasındaki temel amacın fuarcılık endüstrisinin ticaret, inovasyon ve yerel yatırımlara yaptığı olumlu katkıların vurgulanması olduğunu anlattı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde on binlerce firmanın katılımıyla düzenlenen fuarların 22 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yaptığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Ülkemizde fuarcılık sektörü binlerce kişiye de tam zamanlı ve yarı zamanlı istihdam sağlayarak işsizlikle mücadelede çok önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca fuarlar yapıldıkları şehirlerin, turizm, otelcilik, ulaşım, ikram, lojistik gibi birçok farklı sektörüne olumlu yönde katkı sağlamakta. Türkiye'de fuarcılık endüstrisinin gelişmesi için çalışan TOBB Yönetim Kurulu adına ülkemizdeki fuar şirketlerinin Dünya Fuarcılık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."
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