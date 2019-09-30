FİNANS

Hisarcıklıoğlu'ndan "girişimci" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Girişimcilik Zirvesi G3 Forum'un 11'incisi TOBB öncülüğünde Amasya'da yapıldı - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Gelecekte rahat edebilmek için girişimci çıkartmak durumundayız, yoksa müthiş bir işsiz ordusu ile karşı karşıya kalırız. Girişimci demek sınırlarını aşan kimse demek. Konfor alanının dışına çıkan kimse demek"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gelecekte rahat edebilmek için girişimci çıkartmak durumundayız, yoksa müthiş bir işsiz ordusu ile karşı karşıya kalırız. Girişimci demek sınırlarını aşan kimse demek. Konfor alanının dışına çıkan kimse demek." dedi.

Girişimcilik Zirvesi G3 Forum'un 11'incisi TOBB öncülüğünde Amasya'da gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, artık dünyada milletlerin gücünün toplarıyla, tüfekleriyle değil, girişimci güçleriyle ölçüldüğünü söyledi.

Genç girişimcilere ve girişimci adaylarına hayal kurmaları tavsiyesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, ünlü boksör Muhammed Ali'nin "Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur." sözünü hatırlattı.

- "Girişimcilikte birinci iş hayal"

İstihdamı artırmanın tek yolunun girişimci sayısını artırmaktan geçtiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Gelecekte rahat edebilmek için girişimci çıkartmak durumundayız, yoksa müthiş bir işsiz ordusu ile karşı karşıya kalırız. Girişimci demek sınırlarını aşan kimse demek. Konfor alanının dışına çıkan kimse demek. Dünyada ülkeler uzayda yarış ediyordu, şimdi artık girişimciler yarış ediyor. Uzay denince akla şimdi Elon Musk geliyor. Girişimcilikte birinci iş hayal, ben 35 yıllık girişimciyim hala her gün hayal kurarım. Hayal kurmaktan korkmayın. Bizim Türkçede yanlış bir tabir var 'hayalperest'. Her şey hayal ile başlıyor. Hayallerimizden hedef çıkartacağız, hedef koymazsanız o zaman hayalperest oluruz."

- "Bütün gençlerimizi icat çıkartmak için yetiştirmemiz lazım"

Dünyada değişen dengelerin takip edilmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Her gün sabah 'yeni ne yapabilirim ?' diye başlamanız lazım. Bütün gençlerimizi icat çıkartmak için yetiştirmemiz lazım. Yeni fikirler hep günlük hayatımızda, başka yerde değil." diye konuştu.

Girişimciler için "cesaret" vurgusu yapan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığınız işi marka haline getirmelisiniz. Girişimciliğin olmazsa olması cesur olmak. Cesur olmayan girişimci olamaz. Risk almalısınız. Kazanırsın da batarsın da. Risk alamayan girişimci olamaz. Girişimci olamayan da zengin olamaz. Hata yaptıkça ders alıyorsunuz aslında. Bunun okulu yok, kendin yaşaman lazım."

Programa, Amasya Valisi Osman Varol, protokol üyeleri ve iş insanları katıldı.

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