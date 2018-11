Hisarcıklıoğlu'ndan KDV ve ÖTV indirimine ilişkin değerlendirme

- "Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin dünyada iş yapma kolaylığında ilerleme kaydettiğini, iş yaparken bürokratik engellerin az olduğunu anlattı.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika milli servetin kaybıdır. Yani 80 milyonun servetinin kaybıdır. Biz tüm faizlerle, kurlarla, vergilerle her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Binbir türlü sıkıntı yaşarken, devletten tek isteğimiz var, 'Yanımızda olduğunuzu gösterin'. Başka bir şey istemiyoruz. Ekonomik mücadelede, dünyadaki ülkeler arasındaki bu yarışta devlet yanımızda olduğunu göstermesi lazım."

Hiçbir zaman karamsar olmadığını, son 25 senede iç ve dış kaynaklı onlarca kriz, çalkantı yaşanmasına karşın Türkiye'nin hepsinden güçlenerek çıktığını ve yola devam ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini "Bu tekerlek tümsekte kalmaz, düzlüğe çıkarken zorlanır ama aşağıya inerken kolaydır. Birbirinizi ötekileştirmeyin. Birlikteliğimizi öne çıkaracağız." diye tamamladı.