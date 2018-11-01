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Hisarcıklıoğlu'ndan KDV ve ÖTV indirimine ilişkin değerlendirme

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 22:09 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "KDV ve ÖTV indiriminin geçmişte piyasayı canlandırma noktasında hep beraber faydasını görmüştük. İnşallah bunun faydasını da hep birlikte göreceğiz" - "Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika milli servetin kaybıdır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KDV ve ÖTV indiriminin geçmişte piyasayı canlandırma noktasında hep faydalı olduğunu belirterek, "İnşallah bunun faydasını da hep birlikte göreceğiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından, kentte bir otelde düzenlenen "ATSO Geleneksel Ödül Töreni"nde, yaptığı konuşmada, gurur verici bir gün yaşadıklarını söyledi.

Doğru işin takdir edilmemesi durumunda yanlış işi eleştirmekle zaman kaybedileceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Ekonomide çeşitli sıkıntılar yaşandığını, böyle dönemlerde en çok moral gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"İşte bu noktada, en fazla öne çıkan, bize en çok moral veren şehrimiz Antalya. Açılan şirket sayısı, geleceğe nasıl umutla baktığımızın somut göstergesidir. Açılan şirkette Türkiye'deki artış yüzde 5, Antalya'nın yüzde 11. Kazanmak için yeni iş yeri açılır, kazanç var ki iş yeri açılıyor. Sigortalı çalışan sayısının artışı Türkiye'de ilk 9 ay itibarıyla yüzde 3, Antalya'da yüzde 8. Çalışan sayısı itibarıyla Türkiye'nin bir numarası Antalya. Kurumlar vergisi mükellef artışı Türkiye'de yüzde 6, Antalya'da yüzde 8. İhracat Türkiye'nin ortalama artışı yüzde 5, Antalya'nın yüzde 14."

- "Turizmde dünya çapında başarı hikayesi yazdınız"

Antalya'nın turizmde dünya çapında başarı hikayesi yazdığını anlatan Hisarcıklıoğlu, kentin bu yıl 14 milyon yabancı turist sayısına ulaşarak, tarihi rekoru kıracağını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Antalya'nın yat üretiminde de dünya markası olduğuna işaret ederek, "Meyve, sebze, seracılık, çiçekçilikte de Türkiye'nin liderisiniz. Dolayısıyla Antalya, Türkiye için ekonomi için çok önemli." dedi.

Antalya'yı, tarımın, turizmin, ticaretin yanı sıra, teknolojinin de merkezi yapmak için vizyon projelerin olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik sayesinde hedeflere ulaşılacağını söyledi.

Birlik olarak üyelerin sorunlarının çözülmesi için çalışma yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren KDV ve ÖTV indirimini de değerlendirdi.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanımız dün açıkladı, vergilerin indirilmesi de ortaya çıktı. Konut, beyaz eşya, mobilya sektörü ve araç satışlarında KDV ve ÖTV indirimleri geldi. Üyelerimizin taleplerini dile getirme noktasında, borsa başkanlarımıza ve bunu çözümleyen hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. KDV ve ÖTV indiriminin geçmişte piyasayı canlandırma noktasında hep beraber faydasını görmüştük. İnşallah bunun faydasını da hep birlikte göreceğiz."

- "Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin dünyada iş yapma kolaylığında ilerleme kaydettiğini, iş yaparken bürokratik engellerin az olduğunu anlattı.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika milli servetin kaybıdır. Yani 80 milyonun servetinin kaybıdır. Biz tüm faizlerle, kurlarla, vergilerle her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Binbir türlü sıkıntı yaşarken, devletten tek isteğimiz var, 'Yanımızda olduğunuzu gösterin'. Başka bir şey istemiyoruz. Ekonomik mücadelede, dünyadaki ülkeler arasındaki bu yarışta devlet yanımızda olduğunu göstermesi lazım."

Hiçbir zaman karamsar olmadığını, son 25 senede iç ve dış kaynaklı onlarca kriz, çalkantı yaşanmasına karşın Türkiye'nin hepsinden güçlenerek çıktığını ve yola devam ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini "Bu tekerlek tümsekte kalmaz, düzlüğe çıkarken zorlanır ama aşağıya inerken kolaydır. Birbirinizi ötekileştirmeyin. Birlikteliğimizi öne çıkaracağız." diye tamamladı.

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