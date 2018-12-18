Hisse senedi piyasaları büyüme endişeleri etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Yatırımcıların küresel ekonomideki gidişat ve ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı ile ilgili endişeleri etkisiyle hisse senedi piyasaları Kasım ayında son yılların en düşük düzeyine geriledi.

Wall Street son 14 ayın en büyük kayıplarını yaşarken, Asya-Pasifik hisseleri de düştü.

Büyüme endişelerini “kapanmayan yara” olarak tanımlayan CMC Markets analisti David Madden, “ABD piyasaların görülen satışlar yatırımcıların küresel ekonomi hakkındaki endişeleri sebebiye gerçekleşti. Bunun yanında Fed’in para politikasını çok hızlı sıkılaştırması da satışlar üzerinde etkili oldu. Asya hisse senedi piyasalarında Wall Street’te görülen düşüş sonrasında satışlar arttı” dedi.

Büyüme endişeleri etkisiyle petrol fiyatları da sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 2.0 düşerek, Kasım ayında görülen 14 ayın düşük düzeyine yakın seyrediyor.

