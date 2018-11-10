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Hititlerin başkenti Hattuşa'da bakır rezervi sevinci

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'nın bulunduğu Çorum'un Boğazkale ilçesinde özel bir firma tarafından yürütülen çalışmalarda 2,7 milyon ton bakır rezervi bulunması, ilçede sevinçle karşılandı - Boğazkale Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu: - "İlçemiz yaz aylarında çok hareketli olsa da kış aylarında nüfus bin 500'e kadar düşüyor. Bakırın işlenmesiyle artık ilçemizde turizm ile inşallah sanayi de gelişecektir"

ÇORUM (AA) - Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'nın bulunduğu Çorum'un Boğazkale ilçesinde özel bir firma tarafından yürütülen çalışmalarda, 2,7 milyon ton bakır rezervi tespit edildi.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve merkezi İzmir'de bulunan Avod AŞ bünyesindeki madencilik firması tarafından Boğazkale ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yürütülen sondaj ve rezerv tespit çalışmaları tamamlandı.

Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, maden arazisinde yabancı bir şirkete yaptırılan sondaj ve rezerv tespit çalışmaları sonucu sahada 2,7 milyon ton bakır rezervi tespit edildi.

Türkiye'nin en büyük bakır rezervleri arasında gösterilen alanda gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından bölgeye işleme tesisi kurulması için çalışma yapılacak.

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasını barındıran, ayrıca "UNESCO Dünya Kültür Mirası" ile "Dünya Belleği" listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Hattuşa antik kentine ev sahipliği yapan Boğazkale ilçesinde büyük bir bakır rezervinin belirlenmesi, sevinçle karşılandı.

Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boğazkale'nin tarihi ve turistik açıdan önemli bir yerleşim yeri olduğunu, nüfus bakımından ise Türkiye'nin en küçük ilçeleri arasında bulunduğunu söyledi.

İlçe sınırları içerisinde büyük bir bakır rezervinin bulunmasının sevindirici olduğunu belirten Tangazoğlu, "Türkiye'de, hatta dünyada değerli bir konuma sahip olan Hattuşa'nın bu değerle tekrar gündeme gelmesi daha güzel bir olay oldu." dedi.

Boğazkale'nin yaz aylarında artan nüfusunun kış mevsiminde gerilediğine işaret eden Tangazoğlu, "İlçemiz yaz aylarında çok hareketli olsa da kış aylarında nüfus bin 500'e kadar düşüyor. Bakırın işlenmesiyle artık ilçemizde turizm ile inşallah sanayi de gelişecektir." diye konuştu.

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