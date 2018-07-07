FİNANS

Hız ihlal donanımlarının muayenesi

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 10:59 | Son Güncelleme

Ortalama hız ölçüm donanımlarının periyodik muayenesi, kurulumunun yapıldığı başlangıç ve bitiş noktalarının veya yol kesiminin uzunluğunun değişmesi halinde yeniden yapılacak

Karayollarında belirli bir yol kesiminin başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirilen ekipmanlar aracılığıyla taşıtların ortalama hızlarını tespit edebilen ortalama hız ölçüm donanımları, kurulumunun yapıldığı başlangıç ve bitiş noktalarının veya yol kesiminin uzunluğunun değişmesi halinde yeniden periyodik muayeneye tabi tutulacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, trafikte hız ihlallerinin tespitinde kullanılan donanımların muayene işlemlerine ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi.

Hız ihlal tespit donanımlarının piyasaya arzından sonraki muayene işlemlerinin yaptırılmasından kullanıcı sorumlu olacak.

Karayollarında belirli bir yol kesiminin başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirilen ekipmanlar aracılığıyla taşıtların ortalama hızlarını tespit edebilen ortalama hız ölçüm donanımları, kurulumunun yapıldığı başlangıç ve bitiş noktalarının veya yol kesiminin uzunluğunun değişmesi halinde yeniden periyodik muayeneye tabi tutulacak.

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