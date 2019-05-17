Hızır TSK envanterine girdi, yeni hedef hibrit Hızır

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisindeki kara aracı üreticileri tarafından üretilen ve güvenlik güçlerinin envanterine giren son ürün Hızır 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç oldu. Hızır'ın üreticisi Katmerciler'in hedefinde bu kez aracın hibrit versiyonunu geliştirmek var.

Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci, AA muhabirine, ASELSAN ile birlikte hayata geçirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi Projesi'nde görev almaktan gurur duyduklarını söyledi.

Sınır güvenliği konusunda ileri teknolojinin tüm imkanlarının seferber edildiği özgün bir araç geliştirdiklerini belirten Katmerci, iki şirketin yetkinliklerinin sinerjisini ortaya koyan bu projede ASELSAN ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Katmerci, savunma sanayisi alanına ilk olarak toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) girdiklerini, daha sonra Hızır gibi zırhlı araçlara ihtiyaç olduğunu görerek bu araca yöneldiklerini bildirdi.