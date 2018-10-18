Hızla yükselen Sur Yapı Antalya Projesi ödülleri topluyor

İSTANBUL ,(DHA) - GAYRİMENKUL firması Sur Yapı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Antalya’da yapımına hızla devam ettiği örnek akıllı dönüşüm projesi tamamlanmadan ödül almaya ve üniversiteler tarafından incelenmeye başlandı.

Bu kapsamda proje, Avrupa Birliği’nin 2020 programında 'akıllı kent' olmak için 17 projenin içinden yarışarak ilk 3 projeden birisi seçildi. MatchUP Akıllı Kent Kepez Santral Projesi’yle AB’den 5 milyon euro hibe desteği alındı. Sağlanan bu hibeyle, akıllı aydınlatmalar, elektrik enerji depolama ve üretim alanları, akıllı yönetim uygulamaları, akıllı sayaçlar, açık alanda ücretsiz wifi hizmeti gibi 42 farklı akıllı kent uygulaması gerçekleştirilerek örnek bir akıllı kent inşa edilecek.

GREEN GOOD DESIGN ÖDÜLÜ KAZANDI

Sur Yapı Antalya Projesi’nin bir diğer başarısı ise 1950’den beri düzenlenen ve dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Gren GOOD DESIGN kapsamında ödül kazanması oldu.

Avrupa Mimarlık Sanat Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi ile Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından 2009 yılından bu yana verilen Green GOOD DESIGN; ürün tasarımı, ulaşım, mimarlık, kentsel planlama gibi farklı disiplinlerden projeleri uluslararası düzeyde ödüllendiriyor. Bu kapsamda 'NEW KEPEZ GREEN HUB' (YENİ KEPEZ YEŞİL MERKEZ) teması ile 2018 Green GOOD DESIGN ödülünü almaya hak kazandı.