Hızla yükselen Sur Yapı Antalya Projesi ödülleri topluyor

Avrupa Mimarlık Sanat Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi ile Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından 2009 yılından bu yana verilen Green GOOD DESIGN; ürün tasarımı, ulaşım, mimarlık, kentsel planlama gibi farklı disiplinlerden projeleri uluslararası düzeyde ödüllendiriyor. Bu kapsamda 'NEW KEPEZ GREEN HUB' (YENİ KEPEZ YEŞİL MERKEZ) teması ile 2018 Green GOOD DESIGN ödülünü almaya hak kazandı.

Öte yandan proje, Management Plus tarafından her yıl organize edilen “5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi”nde“En iyi Dönüşüm Projesi” seçildi.

12 BİNE TAKIN AĞAÇ KORUNDU

Yapımında çevreci olması hususunda büyük hassasiyetler gösterildiği ifade edilen projede hak sahiplerinin bahçesindeki ağaçların tümü tek tek sökülüp fidanlıkta toplanarak, hak sahiplerinin isimleri o ağaçların üstüne yazıldı. Alan içerisinde yer alan fidanlıkta 9 bin 998 adet nar, narenciye, zeytin ve meyve ağacı, 997 adet yere dikili zeytin ağacı, 785 adet de keçiboynuzu, palmiye çınar ve bunun gibi büyük ağaçlar var. 11 bin 780 adet ağaç da korunmakta.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN 165.254 TON KULLANILABİLİR MALZEME ÜRETİLDİ

Geri dönüşüm olarak ise 165 bin 254 ton kullanılabilir malzeme üretildiği ifade edilen proje kapsamında sosyal hizmetlere bağışlanan 223 ton ahşap odun, yıkım faaliyetleri esnasında üretildi.

Konut adalarının yanı sıra anaokul, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere 11 adet okul, 3 adet sağlık ocağı, 3 adet cami, bir adet organik pazar yeri, bir adet spor ve kültür merkezi, büyük bir hastane, bir müze alanı, bir adet alışveriş merkezi, dev şehir parkı ve akaryakıt istasyonu olacak. Ayrıca 1.3 km uzunluğunda “Sur Cadde” isimli modern caddeden de bir raylı sistem veya bir toplu ulaşım sistemi geçecek.