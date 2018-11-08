FİNANS

"Hızlı refleksler vererek bu sürecin birçoğunu bertaraf ettik, püskürttük"

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 13:21 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (1) - "Ağustos ayında yaşadığımız süreç 2008 finansal krizinden farklı olarak kur, faiz ve enflasyon alanında da çok büyük bir operasyonla Türkiye'yi karşı karşıya koymasına rağmen işte 2 ayda o kadar hızlı ve güçlü adımlarla ki bunun en büyük temellerinden biri de bu yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin getirdiği hızlı, güçlü aktif karar alma mekanizmalarıyla şükürler olsun, uyumlu ve koordinasyonla çok hızlı refleksler vererek, bu sürecin birçoğunu bertaraf ettik, püskürttük" - "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte Türkiye bir yandan yapısal dönüşümlerini hayata geçirecek diğer yandan da dünyanın en güçlü üretim ekonomilerinden biri olma yolunda çok önemli adımlar atmaya devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ağustos ayında yaşadığımız süreç 2008 finansal krizinden farklı olarak kur, faiz ve enflasyon alanında da çok büyük bir operasyonla Türkiye'yi karşı karşıya koymasına rağmen işte 2 ayda o kadar hızlı ve güçlü adımlarla ki bunun en büyük temellerinden biri de bu yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin getirdiği hızlı, güçlü aktif karar alma mekanizmalarıyla şükürler olsun, uyumlu ve koordinasyonla çok hızlı refleksler vererek, bu sürecin birçoğunu bertaraf ettik, püskürttük." dedi.

Bakan Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) gerçekleşen "Adım Adım Ekonomi" programında yaptığı konuşmada, ülkenin önemli sanayi kentlerinden olan Bursa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Son 3 aydır bir OHAL ilan ettiğimiz için devamlı seyahat içindeyiz, şükürler olsun geldiğimiz nokta gayet güzel ama yeterli değil. Daha da iyi olacak." diyen Albayrak, özellikle her hafta ziyaretlerle bu süreci daha güçlü bir enerji ve sinerjiyle devam ettireceklerini aktardı.

Albayrak, Türkiye'nin, Bursa ve benzeri şehirlerin potansiyelinin bugün sahip olduğundan çok daha ötesinde bulunduğunu, bunu daha da ileriye taşımaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hem iç pazar hem de ihracat noktasında çok önemli sektörlere ev sahipliği yapan Bursa, ülkemiz sanayisi ve ticaret hayatımızın en güçlü taşıyıcılarından biri konumunda. Malumunuz 15 milyar dolarlık ihracat kapasitesi var. 5 milyar dolara yakın ticaret dengesine katkı yapan bir şehir Bursa. Ama bu konuşmadan sonra daha detaylı konuşuruz ama artık bu kapasitenin yarısını üreten otomotiv sektörünün yanında diğer sektörlerle de Bursa'nın bir üst lige çıkması gerektiğini düşünüyorum, yeni Türkiye ekonomisinin stratejik konumlanması noktasında."

- "Türkiye, çok önemli adımlar atmaya devam edecek"

Türkiye'nin son 16 yıldır her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da ciddi bir başarı hikayesi ortaya koyduğunu, bu hikayeyi adım adım inşa ederken bankacılık ve finans sektörü, kamu, özel, reel sektör hepsinin topyekun çok ciddi bir ivme ortaya çıkardığını anlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"2023'e doğru hızla ilerlerken büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme noktasında en önemli eşiklerden birini 24 Haziran seçimleri ile geride bıraktık. 2013'ten bu yana birçok dahili ve harici sınamanın ardından 24 Haziran seçimiyle milletimiz bu iktidara 5 yıllık yeni, önemli ve güçlü bir yetki verdi. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte Türkiye bir yandan yapısal dönüşümlerini hayata geçirecek diğer yandan da dünyanın en güçlü üretim ekonomilerinden biri olma yolunda çok önemli adımlar atmaya devam edecek."

- "Bertaraf ettik, püskürttük"

Bakan Albayrak, bu büyük yolculuğun en kritik virajlarından birini dönerken yaşanan sürece hep birlikte şahit olunduğunu, çok tarihi bir süreci hep birlikte yaşamaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Ağustos ayıyla birlikte çok geniş kapsamlı spekülatif bir atakla karşı karşıya kaldık. Ben bunu empati oluşturması itibarıyla çok net altını çiziyorum. 2008 Eylül ayında yaşanan küresel finansal krizin etkileri eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart seçimleri, nisan, mayıs, haziran yaklaşık 1,5-2 yıl, bunun bertaraf edilmesi noktasında ekonomideki çeyrek bazında, 4-5 çeyrek boyunca küçülmeye etkisi. Hep birlikte yaşadık. Ağustos ayında yaşadığımız süreç 2008 finansal krizinden farklı olarak kur, faiz ve enflasyon alanında da çok büyük bir operasyonla Türkiye'yi karşı karşıya koymasına rağmen işte 2 ayda o kadar hızlı ve güçlü adımlarla ki bunun en büyük temellerinden biri de bu yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin getirdiği hızlı, güçlü aktif karar alma mekanizmalarıyla şükürler olsun, uyumlu ve koordinasyonla çok hızlı refleksler vererek, bu sürecin birçoğunu bertaraf ettik, püskürttük." diye konuştu.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
bursa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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