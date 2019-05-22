FİNANS

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: İşçilere dokunmayın

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

HİZMET-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra CHP’li belediyelerde çalışan üyelerinin işten çıkartıldığını öne sürerek, "Tehdit, şantaj ve mobbing yoluyla şehrin mimarı olan işçilerimize dokunmayın" dedi.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: İşçilere dokunmayın

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA)- HİZMET-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra CHP’li belediyelerde çalışan üyelerinin işten çıkartıldığını öne sürerek, "Tehdit, şantaj ve mobbing yoluyla şehrin mimarı olan işçilerimize dokunmayın" dedi.
Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, sendika tarafından Mersin'de geleneksel olarak düzenlenen iftar programına katıldı. Dualar eşliğinde açılan orucun ardından konuşma yapan Halil Özdemir, yerel seçimlerin ardından Hizmet İş Sendikası ve Hak-İş Konfederasyonu’na saldırı başladığını söyledi. Özdemir, belediyelerde çalışan işçilerin tehdit ile sendikalarından istifa ettirildiğini, etmeyenlerin de işten çıkartıldığını iddia ederek, "Özellikle CHP’li belediyeler, seçimi kazandıktan sonra ilk iş olarak şehrin temizliğini yapan o şehrin emektarı, yirmi dört saat o şehre hizmet edenleri zorla sendikalarından istifa ettirmeye çalıştı. İstifa etmeyenlerin yerleri değiştirildi. Daha sonra işten atıldılar. Bolu’da 97 arkadaşımız işinden oldu. Biz şunu diyoruz; Tehdit, şantaj ve mobbing yoluyla şehrin mimarı olan işçilere dokunmayın. Bir belediye başkanı hizmet için gelir, insanları ekmeğinden, rızkından etmek için gelmez. Gariban işçileri Ramazan ayında kapı önüne koydular. Hepsinin borcu var, çocuklarının ihtiyacı var ama hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan kapının önüne bıraktılar" dedi.
Özdemir, "Türkiye genelindeki tüm belediyelerde taşeronlarla beraber 400 bine yakın işçi var. AK Parti iktidara geleli 17 seneye yaklaştı. Biz hiçbir belediyeye müdahale etmedik. İşçiler kendi sendikalarında beraber çalışıyorlar. Ama ne yazık ki CHP’li belediyeler göreve gelir gelmez ilk işleri sendikamızla uğraşmak oldu" diye konuştu.
Taşerondan kadroya geçen işçilere de müjde veren Özdemir, sosyal ve mali haklarda yaşanılan sorunların 5 ay içinde çözüleceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:
"Taşeronda çalışan arkadaşlar için yıllardır mücadele ediyoruz. Geçmişte taşeronla aynı yerde yemek yemeyen sendikalar şimdi meydanlarda yalan yanlış ifadelerle sizlerin kafasını karıştırıyor. Yalanlarına, iftiralarına inanmayın. Biz sizlerle beraber yola çıktık. Sendikacılıktan öte gönül bağımız, dostluğumuz var. Kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın, işçilerimizle aramıza giremeyecek. Bizler yıllardır sizlere hizmet ediyoruz. Kesinlikle bir kuruş aidat almadık. Bundan sonra da beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. Tabiki sıkıntılarımız var ama son beş yılda çok büyük mesafeler katettik. Hayal kırıklığına kapılmak yok. Çünkü siz sağlam bir konfederasyondasınız. Sizlerle yola çıkarken kadro alacağız, sendikal haklar alacağız demiştik. Bunları gerçekleştirdik. Sendikamızın verdiği mücadeleyle 1 milyona yakın işçi kadro aldı. Bu dünyada bir ilk oldu. KİT'lerde, MEB’de çalışan arkadaşların sıkıntıları için de mücadelemizi kararlılıkla veriyoruz.Ama eksiklikler var. Göreceksiniz ki bu eksikliklerin hepsi 5-6 ay içinde giderilecek. Siz üyesi 320 bin olan Türkiye’nin en büyük işçi sendikasının üyelerisiniz. Sendikamıza güvendiğiniz müddetçe başınızı öne eğdirmeyeceğiz."
Kıdem tazminatına da değinen Özdemir, "Yapılacak düzenlemede hiçbir arkadaşımızın hak kaybı olmayacak. Haklarından geriye gitmeyecek, zarar gelmeyecek. Türkiye’de 14 milyondan fazla Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı işçi var. Bunların yüzde 70-80’i kıdem tazminatı alamıyor. Genel Başkanımız hep şunu söyler; 'Bütün işçiler kıdem tazminatı alsın'. Sadece kamuda, belediyelerde değil organize sanayilerde, şirketlerde çalışanlar da alsın. Bizim üyemiz olsun olmasın herkesin kıdem tazminatı alması için mücadele ediyoruz. Hak-İş Konfederasyonu, kıdem tazminatında kesinlikle hiçbir işçi ve emekçi arkadaşımızın hak kaybı olmayacağını garanti ediyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: İşçilere dokunmayınHizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: İşçilere dokunmayınHizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: İşçilere dokunmayın

PARTNERRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiyeRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiye
Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştıTürkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

10 bin kişi işe alınacak

10 bin kişi işe alınacak

O ürünler ucuzlayacak

O ürünler ucuzlayacak

Milyonların beklediği düzenleme bugün Meclis'te

Milyonların beklediği düzenleme bugün Meclis'te

Milyonların gözü bu haberde!

Milyonların gözü bu haberde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği

VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği

Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı

Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.