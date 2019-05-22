Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: İşçilere dokunmayın

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, sendika tarafından Mersin'de geleneksel olarak düzenlenen iftar programına katıldı. Dualar eşliğinde açılan orucun ardından konuşma yapan Halil Özdemir, yerel seçimlerin ardından Hizmet İş Sendikası ve Hak-İş Konfederasyonu’na saldırı başladığını söyledi. Özdemir, belediyelerde çalışan işçilerin tehdit ile sendikalarından istifa ettirildiğini, etmeyenlerin de işten çıkartıldığını iddia ederek, "Özellikle CHP’li belediyeler, seçimi kazandıktan sonra ilk iş olarak şehrin temizliğini yapan o şehrin emektarı, yirmi dört saat o şehre hizmet edenleri zorla sendikalarından istifa ettirmeye çalıştı. İstifa etmeyenlerin yerleri değiştirildi. Daha sonra işten atıldılar. Bolu’da 97 arkadaşımız işinden oldu. Biz şunu diyoruz; Tehdit, şantaj ve mobbing yoluyla şehrin mimarı olan işçilere dokunmayın. Bir belediye başkanı hizmet için gelir, insanları ekmeğinden, rızkından etmek için gelmez. Gariban işçileri Ramazan ayında kapı önüne koydular. Hepsinin borcu var, çocuklarının ihtiyacı var ama hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan kapının önüne bıraktılar" dedi.

Özdemir, "Türkiye genelindeki tüm belediyelerde taşeronlarla beraber 400 bine yakın işçi var. AK Parti iktidara geleli 17 seneye yaklaştı. Biz hiçbir belediyeye müdahale etmedik. İşçiler kendi sendikalarında beraber çalışıyorlar. Ama ne yazık ki CHP’li belediyeler göreve gelir gelmez ilk işleri sendikamızla uğraşmak oldu" diye konuştu.

Taşerondan kadroya geçen işçilere de müjde veren Özdemir, sosyal ve mali haklarda yaşanılan sorunların 5 ay içinde çözüleceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Taşeronda çalışan arkadaşlar için yıllardır mücadele ediyoruz. Geçmişte taşeronla aynı yerde yemek yemeyen sendikalar şimdi meydanlarda yalan yanlış ifadelerle sizlerin kafasını karıştırıyor. Yalanlarına, iftiralarına inanmayın. Biz sizlerle beraber yola çıktık. Sendikacılıktan öte gönül bağımız, dostluğumuz var. Kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın, işçilerimizle aramıza giremeyecek. Bizler yıllardır sizlere hizmet ediyoruz. Kesinlikle bir kuruş aidat almadık. Bundan sonra da beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. Tabiki sıkıntılarımız var ama son beş yılda çok büyük mesafeler katettik. Hayal kırıklığına kapılmak yok. Çünkü siz sağlam bir konfederasyondasınız. Sizlerle yola çıkarken kadro alacağız, sendikal haklar alacağız demiştik. Bunları gerçekleştirdik. Sendikamızın verdiği mücadeleyle 1 milyona yakın işçi kadro aldı. Bu dünyada bir ilk oldu. KİT'lerde, MEB’de çalışan arkadaşların sıkıntıları için de mücadelemizi kararlılıkla veriyoruz.Ama eksiklikler var. Göreceksiniz ki bu eksikliklerin hepsi 5-6 ay içinde giderilecek. Siz üyesi 320 bin olan Türkiye’nin en büyük işçi sendikasının üyelerisiniz. Sendikamıza güvendiğiniz müddetçe başınızı öne eğdirmeyeceğiz."