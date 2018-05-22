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"Hizmetkarlıkta 'devam inşallah' diyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 22:06 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "Bu millete ve ülkeye hizmetkarlıkta 'devam inşallah' diyoruz. Durmak yok hizmete devam"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Haziran seçimlerine ilişkin "Bu millete ve ülkeye hizmetkarlıkta 'devam inşallah' diyoruz. Durmak yok hizmete devam." dedi.

Bakan Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 15 Mayıs Mahallesi'nde yaptırdığı 15 Mayıs katlı otoparkında düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Denizli'de her gün yeni bir eserin kente kazandırıldığını dile getirerek bu eserlerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Devam" diye söyledikleri sözün vücut bulduğu noktaların yapılan yeni eserler olduğuna işaret eden Zeybekci, 15 yıldan bu yana iktidardaki devamlılığın Türkiye'ye nerelere getirdiğinin gayet açık olduğunu söyledi.

Zeybekci, kentin baştan aşağı tamamının elden geçtiğini hatırlatarak, "Artık Denizli hak ettiğini aldı. Denizli Türkiye'nin parmakla gösterilen bir şehri oldu. Biz dertliyiz, bu şehrin sevdalısıyız. Onun için şehrimizden başlayarak Türkiye'mize, ülkemize ve bu aziz millete hizmet etmeyi CenabıAllah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Onun için de dönüp 'elhamdülillah' diyoruz. Bundan sonra hizmetlerde bu millete ve ülkeye hizmetkarlıkta 'devam inşallah' diyoruz. Durmak yok hizmete devam." diye konuştu.

Hemşehrilerini özlediğini, Denizli'ye geldiği zaman ağrı ve sızılarının bittiğini kaydeden Zeybekci, sevmek ve sevdanın böyle birşey olduğunu anlattı.

Bakan Zeybekci, daha sonra 700 araç kapasiteli 15 Mayıs katlı otoparkının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından bir gazetecinin AK Parti milletvekili aday listesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Zeybekci, bütün partilerin adaylarının hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin 24 Haziran'da gerçek iradenin sahibi, milletin iradesinin tecellisiyle Denizli'de yine başarıyla çıkacağını vurgulayan Zeybekci, kentteki 2 milletvekilinin görevlerine devam edeceğini, 6 kişinin listede yeni olduğuna dikkati çekti.

Zeybekci, "Onlarla beraber yenilenmiş güçlenmiş bir kadroyla inşallah 24 Haziran seçimlerinde Denizli AK Parti olarak büyük bir zaferle bu çalışmalarını da taçlandıracaktır. Hayırlı uğurlu olsun." diye cevapladı.

Kendisinin milletvekili aday listesinde isminin yer almamasına ilişkin soruya ise Zeybekci, "Hayırlısı olur inşallah." diye cevap verdi.

İftar programına ve kapalı otopark açılış törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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