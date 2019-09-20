FİNANS

H&M giyim mağazalarında TİS anlaşması

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 17:17 | Son Güncelleme

Koop-İş Sendikası ile H&M giyim mağazaları, 2 yıllık toplu sözleşme imzaladı

Koop-İş Sendikası ile H&M giyim mağazaları, 1 Haziran 2019 ila 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya vardı.

Koop-İş Sendikasından yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında anlaşma tutanağı Koop-İş Sendika Genel Başkanı Eyüp Alemdar ile H&M Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu tarafından imzalandı.

Yaklaşık 2 bin 800 çalışanı ilgilendiren TİS ile ücretlere bu yıl başında yapılan zamma ilave olarak yüzde 3 oranında iyileştirme yapıldı.

İki gün haftalık izin hakkı sağlayan TİS ile çalışanlara birçok sosyal hakkın yanında bayram harçlığı verilmesi de kararlaştırıldı.

- "H&M Türkiye yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz"

Koop-İş Sendika Genel Başkanı Eyüp Alemdar, TİS ile ilgili olarak, bundan sonraki süreçte H&M'de çalışan tüm üyeleriyle birlikte iş yerinde verimliliğin artması, çalışma barışının sağlanması ve bu büyük kuruluşun marka değerinin korunması için çaba göstereceklerini ifade etti.

Pastayı büyüteceklerini ve büyüyen pastadan çalışanın hakkını hakça alacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Koop-İş Sendikası olarak, sosyal diyalog ve uzlaşma kültürüne uygun davranan, masada iyi niyetini ortaya koyan H&M Türkiye yöneticilerine, sendikamızın bu haklı ve meşru mücadelesinde bizlere desteğini hiç eksiltmeyen H&M çalışanı üyelerimize teşekkür ediyoruz."

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hm toplu iş sözleşmesi

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