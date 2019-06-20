FİNANS

HMD Global veri depolaması için Google ve CGI ile Anlaştı

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

Nokia telefonlarının evi olan HMD Global, CGI ve Google Cloud ile telefonların veri toplama merkezlerini Finlandiya'ya taşımak için ortaklık yaptığını duyurdu.

İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Nokia telefonlarının evi olan HMD Global, CGI ve Google Cloud ile telefonların veri toplama merkezlerini Finlandiya'ya taşımak için ortaklık yaptığını duyurdu.
HMD Global'ın Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, "Nokia kullanıcılarımız, her ay güvenlik güncellemelerinin yanı sıra iki yıllık işletim sistemi yükseltmelerinin yanı sıra 3 yıl boyunca düzenli güvenlik güncellemeleri de alabiliyor. Tüm Nokia akıllı telefonlarının daha uzun süre yeni kalabilmesini ve kullanıcıların en son Google yeniliklerinden faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Bu önemli gelişmeyle kullanıcılarımızın güvenlerini korumak adına oldukça önemli bir adım attık" dedi ve ekledi:
"Cihaz etkinleştirme verilerini nasıl topladığımız ve depoladığımız hakkında açıklık ve şeffaflığımızı koruyup kullanıcıların, bu durumun telefon deneyimlerini neden ve nasıl iyileştirdiğini daha iyi anlamasını sağlıyoruz. Bu değişiklikle Finlandiya’daki veri sunucularımız üzerinden güvenlik ve gizliliğe vurgu yaparak kullanıcılarımıza verdiğimiz saf, güvenli ve güncel Android sözünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."
Google Cloud Kuzey Avrupa Genel Müdürü Eva Fors da, "Google, yıllık küresel elektrik kullanımının yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiden sağladığı için Google Cloud Platform, HMD Global’in yalnızca yazılım ve veri ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp çözümün tamamen sürdürülebilir olmasını da sağlıyor. Böylelikle geleceğe yatırımımızı da daha kapsamlı hale getiriyor" dedi.
CGI Advanced Analytics Solutions İdari Müdürü Martti Reilander da, işbirliği ile ilgili olarak, "En son veri toplama ve analiz sistemi teknolojileri ile CGI’daki veri mühendisleri ve bilim insanlarının uzmanlığının bir araya gelmesi sonucunda HMD Global yalnızca veri güvenliğini artırmakla kalmıyor, müşteri deneyiminden öğrenim de sağlayabiliyor" dedi.
CGI, etkin biçimde oluşturulmuş mimariye sahip akıllı telefonlar ile arka uç veri toplama arasında birinci sınıf altyapıyı oluşturarak maliyet yapısını optimize ediyor. Ayrıca HMG Global, CGI’ın dahili analiz sistemi konusundaki uzmanlığından da yararlanıyor.

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