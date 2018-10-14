FİNANS

Holdinglerden yurt dışına 600 milyon dolarlık "finansal" yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye'de yerleşik kişilerin yılın 8 ayında yurt dışında en fazla doğrudan yatırımı 719 milyon dolarla finans ve sigorta alanına yaptığı görülürken, bu tutarın 600 milyon dolarını holdinglerin yatırımları oluşturdu - Bankaların yurt dışında finans ve sigorta alanında yaptığı doğrudan yatırımlar 90 milyon dolar düzeyinde kaldı - Yurt içi yerleşiklerce en fazla yatırım yapılan diğer sektörler 561 milyon dolarla "madencilik ve taşocakçılığı", 379 milyon dolarla "elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme", 324 milyon dolarla "gayrimenkul" şeklinde sıralandı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yurt içi yerleşiklerce yılın 8 ayında yurt dışına gerçekleştirilen doğrudan yatırımlardan en büyük payı 719 milyon dolarla finans ve sigorta sektörü alırken, bu tutarın 600 milyon doları holdinglerin yatırımlarından oluştu.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de yerleşikler kişiler ocak-ağustos döneminde yurt dışına 2 milyar 808 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptı. Bu tutarın 1 milyar 549 milyon doları hizmetler, 1 milyar 245 milyon doları sanayi ve 14 milyon doları da tarım sektörlerine yapılan yatırımlardan oluştu.

Doğrudan yatırım tutarları, geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre tarımda yüzde 133,3'lük, sanayide yüzde 38,6'lık ve hizmetlerde yüzde 23,8 artış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla bakıldığında, yılın 8 ayında yurt içi yerleşiklerin en fazla doğrudan yatırımı 719 milyon dolarla finans ve sigorta alanına yaptığı görüldü. Söz konusu yatırım tutarının yüzde 83,4'lük bölümü ise holdingler tarafından gerçekleştirildi.

Yurt içinde yerleşik holdinglerin yurt dışındaki finans ve sigorta alanında yaptığı yatırımlar geçen yılın 8 ayına kıyasla yüzde 226,1 artarak 184 milyon dolardan 600 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankaların yurt dışında finans ve sigorta alanında yaptığı doğrudan yatırımlar ise 90 milyon dolar düzeyinde kaldı.

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- Yurt dışı maden sektörüne 561 milyon dolarlık yatırım

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışı doğrudan yatırımlarında finans ve sigortanın ardından en büyük payı madencilik ve taşocakçılığı aldı. Söz konusu sektöre yurt içi yerleşiklerce yılın 8 ayında 561 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirildi.

Aynı dönemde yurt dışında elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme alanında 379 milyon dolarlık doğrudan yatırıma imza atılırken, bunu 324 milyon dolarla gayrimenkul, 305 milyon dolarla da imalat takip etti.

Öte yandan, ocak-ağustos döneminde yurt içi yerleşiklerin yurt dışı faaliyetleri kapsamında konaklama ve yiyecek hizmetine 160 milyon dolarlık, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlere 95 milyon dolarlık, bilgi ve iletişime 63 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı.

Yurt içi yerleşiklerce yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların sektörel dağılımı ve yüzdesel değişimi dönemler itibarıyla şöyle: (milyon dolar)

SEKTÖRLER 2017 Ocak-Ağustos 2018 Ocak-Ağustos Fark (%) TARIM SEKTÖRÜ 6 14 133,3 SINAİ SEKTÖRLER 898 1.245 38,6 Madencilik ve Taşocakçılığı 667 561 -15,9 İmalat 217 305 40,6 Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 14 379 2.607,1 HİZMETLER SEKTÖRÜ 1.251 1.549 23,8 İnşaat 110 52 -52,7 Toptan ve Perakende Ticaret 90 32 -64,4 Ulaştırma ve Depolama 108 15 -86,1 Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 96 160 66,7 Bilgi ve İletişim 99 63 -36,4 Finans ve Sigorta Faaliyetleri 229 719 214,0 - Parasal Aracı Kuruluşların Faaliyetleri (Bankalar) 40 90 125,0 - Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç) 0 1 - Holding Şirketlerinin Faaliyetleri 184 600 226,1 - Diğer Finansal Hizmet Faaliyetleri 5 28 460,0 Gayrimenkul Faaliyetleri 448 324 -27,7 Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 10 95 850,0 İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 9 6 -33,3 Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 0 0 Eğitim 1 11 1.000,0 İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 9 1 -88,9 Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor 2 0 -100,0 Diğer Hizmet Faaliyetleri 40 71 77,5 TOPLAM 2.155 2.808 30,3

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Anahtar Kelimeler:
doğrudan yatırım finans ve sigorta TCMB

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